Spaß bei vielen Aktivitäten

Tagesausflüge, die natürlich immer mit einer Badetour verbunden waren, führten in das Naturschutzgebiet Premantura und in die malerische Küstenstadt Rovinj. Ein Highlight war natürlich auch der Tagesausflug mit einem Schiff in die Lagunenstadt Venedig.

Aber auch das gemeinsame Basteln von Lagerbüchern und Postkarten sowie das selbständige Kochen schweißte die Jugendgruppe zusammen und brachte viel Spaß bei allen Teilnehmern.

Mut konnten die Jugendlichen vor allem bei einer Klippentour entlang der Steilküste beweisen, da ein Sprung erforderlich war, um wieder in das angenehme Nass zurückzugelangen. Hier galt das Motto: Nichts muss, alles kann. Den letzten Abend ließen die Teilnehmer mit einem Abschlussabend am Strand ausklingen.

Donnerstag, 09.08.2018