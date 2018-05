Spenden gehen nach Bolivien

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Die Bikerinnen und Biker feierten zusammen mit Diakon Reiner Thoma ihren Motorradgottesdienst im Kloster Bronnbach (wir berichteten). In guter Gemeinschaft wurde gebetet und die Band „Eight4fun“ setzte dabei musikalische Höhepunkte. Dieses Jahr war die Kollekte für Pater Dietmar Krämer im bolivianischen Tupiza für seine Pfarrarbeit bestimmt. Dort ist zum Beispiel in der Regenzeit, aufgrund unbefestigter Wege, ein Vorankommen nur mit dem Motorrad möglich. Die Gottesdienstbesucher zeigten sich mit ihrer Spende in den obligatorischen Motorradhelm sehr solidarisch: 437 Euro können nach Tupiza überwiesen werden.