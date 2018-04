Spenden waren Segen

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Eine positive Entwicklung des Jugendfonds stellte Dr. Michael Lippert vom Jugendamt der Landkreisverwaltung fest. Die noch im Jahr 2005 vorhandenen 100 000 Euro schmolzen Jahr für Jahr mehr ab, so dass 2017 beschlossen wurde, den Mindestbetrag von 30 000 Euro unterschreiten zu dürfen. Bei der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Dienstag signalisierte Lippert eine deutliche Entspannung. Durch Spenden der Landfrauen, dem Stadtwerk Tauberfranken, dem Lions Club Bad Mergentheim und Privatpersonen sowie dem Verzicht auf die Sitzungsgelder durch Kreisrätin Margret Beck zugunsten des Fonds, Bußgeldern in Höhe von rund 19 500 Euro vom Amtsgericht Tauberbischofsheim und einer Fondserhöhung durch eine Umschichtung in der Jugendhilfe in Höhe von 5000 Euro verfüge der Jugendfonds nun wieder über rund 56 000 Euro.

Mit dem Geld würden Freizeiten, Studienfahrten, Landschulheimaufenthalte, das Essen während der Kinderbetreuung, aber auch Strom- oder Heizkosten in Notsituationen – letztere in der Regel als Darlehen – übernommen. hvb