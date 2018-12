Spezielle Regelung für Fachämter

MAin-Tauber-Kreis.Sämtliche Dienststellen des Landratsamts sind an Heiligabend, 24. Dezember, und Silvester, 31. Dezember, geschlossen. Ansonsten steht das Landratsamt in der Weihnachtszeit und über den Jahreswechsel, abgesehen von den gesetzlichen Feiertagen, zu den üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung. Für einige Einheiten gelten spezielle Regelungen. Der Eigenbetrieb Kloster Bronnbach ist von Donnerstag, 20. Dezember, bis Sonntag, 6. Januar geschlossen. In dieser Zeit bleibt auch die Klosteranlage geschlossen. Ab Montag, 7. Januar, ist die Verwaltung wieder besetzt. Das Kreismedienzentrum in Tauberbischofsheim-Distelhausen ist in der Zeit von Montag, 24. Dezember, bis einschließlich Freitag, 4. Januar, geschlossen. Die Energieagentur ist ab 24. Dezember bis einschließlich Mittwoch, 2. Januar, nicht besetzt. Trichinenproben von Wildschweinen werden wie folgt entgegen genommen: Tauberbischofsheim, Flurneuordnungsamt, Donnerstag, 27. Dezember und Donnerstag, 3. Januar, 8 bis 11 Uhr; Bad Mergentheim, Veterinäramt, Donnerstag, 27. Dezember, und Freitag, 28. Dezember, sowie Mittwoch, 2. Januar, bis Freitag, 4. Januar, 8 bis 11 Uhr.

