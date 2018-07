Spitzenerträge bei diesjähriger Ernte nicht zu erwarten

Anzeige

Sollte es im Juli und im August noch reichlich regnen, könnten sich die Ertragseinbußen bei diesen Kulturen in Grenzen halten.

Frühe Weinlese

Auch die Winzer müssen sich auf Veränderungen einstellen. Mit einem Beginn der Weinlese ist laut Landratsamt aufgrund des Vegetationsverlaufs bei den frühen Sorten schon in den ersten Septembertagen zu rechnen.

Andere Bereiche sind nicht von Trockenheit betroffen. So herrscht nach Angaben des Landratsamts in den Wäldern derzeit keine ungewöhnliche Situation durch Trockenheit. Auch der Tauberpegel in Bad Mergentheim befinde sich auf einem durchschnittlichen Stand.

Für die Versorgung mit Trinkwasser besteht ebenfalls keine Gefahr, wie Stefan Wolf, Abteilungsleiter Gas, Wasser und Wärme bei den Stadtwerken Wertheim auf Anfrage mitteilt. „Auch wir hätten es lieber, wenn es mehr regnen würde“, erklärt Wolf. Die Stadtwerke bezögen ihren Nachschub jedoch aus dem Grundwasser, zum Beispiel aus der Zellinger Mulde. Und diese Vorräte reicherer sich vor allem über die Wintermonate und im Frühjahr an. Zwar sei in den letzten Jahren ein leichter Rückgang bei der Grundwasserneubildung zu verzeichnen gewesen. Gerade in diesem Winter sei die Situation jedoch wieder sehr gut gewesen.

Auch beim Stadtwerk Tauberfranken gibt es keine Probleme mit dem Wassernachschub. „Natürlich sind Brunnen und Quellen bei Trockenheit weniger ergiebig, aber wir bewegen uns noch im normalen Rahmen“, erklärt Geschäftsführer Norbert Schön.

