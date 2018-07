Staffel auf Platz 19

Anzeige

BAd Mergentheim.In Roth fand wieder der legendäre Langstreckentriathlon statt. Der Wettbewerb über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen ist eine der prestigeträchtigen Veranstaltungen dieser Art weltweit. Aus Bad Mergentheimer Sicht fanden sich mit Lena Kirchner, Imke Gründler und Tatjana Schmidgall drei Damen, die das Erlebnis als Staffel absolvieren wollten.

Den Beginn machte die ehemalige Leistungsschwimmerin Lena Kirchner. Sie benötigte für die knapp vier Kilometer lange Strecke gut 56 Minuten. Dann übergab sie das Staffelholz an Imke Gründler.

Die stellvertretende Abteilungsleiterin der Radsportabteilung fuhr ein beherztes Rennen. Sie genoss in vollen Zügen die vielen tausend Zuschauer an der Strecke. Höhepunkt ist hier natürlich immer der Solarer Berg, an dem die Zuschauer in großen Massen den Athleten zujubeln. Am Ende der Strecke bekam sie noch etwas Schwierigkeiten mit dem Fuß, beendete das Rennen aber trotzdem in einer Zeit von 6.15 Stunden.