Starker ländlicher Raum mit hoher Lebensqualität ist wichtig

Main-Tauber-Kreis.Regierungspräsident Wolfgang Reimer besuchte den Main-Tauber-Kreis im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Dienstgespräche mit der Landkreisverwaltung.

In der Besprechungsrunde mit Regierungspräsident Reimer, Landrat Reinhard Frank und Landkreismitarbeitern wurden die Themen Naturschutz, Straßenbau, Digitalisierung, Hochwasserschutz, Landwirtschaft und die Umsetzung von Leader-Projekten thematisiert. „Die aktuellen Herausforderungen und Probleme müssen gerade in den ländlich geprägten Landkreisen schnell angegangen und umgesetzt werden“, erklärte Reimer. Dem Regierungspräsident ist ein starker ländlicher Raum mit hoher Lebensqualität, Wirtschaftskraft und seinen vielfältigen Naturlandschaften wichtig.

Vor Ort informierte sich der Regierungspräsident über den Verlauf der Baumaßnahme Verlegung des Radweges zwischen Bad Mergentheim und Edelfingen. Hierfür wird derzeit mit starker finanzieller Unterstützung des Landes Baden-Württemberg eine Tunnellösung verwirklicht, damit Radfahrer vollkommen ungefährdet die B 290 queren können.

Im Anschluss besuchte Reimer zusammen mit Landrat Reinhard Frank und Oberbürgermeister Udo Glatthaar die gewerbliche Schule in Bad Mergentheim, deren Generalsanierung seit 2015 läuft und nun fast fertig gestellt ist. Der Main-Tauber-Kreis als Schulträger hat das Gebäude in vier Bauabschnitten umfassend modernisiert und energetisch auf den neuesten Stand gebraucht. Neben einer Führung durch das Gebäude informierte Schulleiter Peter Wöhrle über neue Schul- und Ausbildungszweige. Landrat Frank wies darauf hin, dass insbesondere in den Handwerksberufen Nachwuchskräfte fehlen. Dabei stehen Auszubildenden im Handwerk alle Chancen und Möglichkeiten offen. Der Abschluss des Besuchs bildete die Besichtigung in der Tauberphilharmonie Weikersheim, die kurz vor der Eröffnung stand. Reimer zeigte sich sichtlich angetan von dem imposanten Baukörper und der exzellenten Akustik im Konzertsaal. „Ich komme gerne so früh wie möglich zu einem der ersten Konzerte in die neue Philharmonie“, so der Regierungspräsident. lra

