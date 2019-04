Streitpunkt ist der größere Platzbedarf

Für den weiteren Ausbau von Kloster Gerlachsheim – Elektro-, Heizungs- und Sanitärarbeiten sowie behindertengerechtem Zugang, Brandschutz, Trockenbau und Malerarbeiten – billigte der Kreistag einhellig rund 387 000 Euro.

Überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 140 000 Euro, die in erster Linie im Bereich der Eingliederungshilfe angesiedelt sind, bewilligte der Kreistag ebenfalls einstimmig.

Der Vergabe der Bauleistungen für den Ausbau und den Neuanschluss der K 2840 an die L 514 bei Eubigheim an die Firma Leonhard Weiss zum Angebotspreis von rund zwei Millionen Euro brutto stimmte der Kreistag einhellig zu. Der Kreisanteil beträgt gut 1,7 Millionen Euro. Der Ausbau erfolgt bei Vollsperrung, eine Umleitung in beiden Richtungen ist gegeben.

Auch der Auftragsvergabe für die Deckeninstandsetzung an den Kreisstraßen K 2821 zwischen und dem Knoten /, einem 500 Meter langen Stück der Ortsdurchfahrt Höhefeld sowie einem 2,8 Kilometer langen Teilstück zwischen Windischbuch und der K 2877 stimmte der Kreistag zu. Beide Aufträge gegen an die Firma Trend-Bau in Röttingen zum Bruttopreis von 801 000 Euro.