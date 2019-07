Stuttgart verweigert Beschilderung

Mit alten Dieseln in die Landeshauptstadt Stuttgart fahren und das Verbot missachten dürfen Lenker aus dem Main-Tauber-Kreis. Zumindest bis zum nächsten Park and Ride-Platz.

Main-Tauber-Kreis. Stuttgart ist seit Jahresanfang für Diesel-Pkw Euro-4-abwärts gesperrt. Signalisieren die Schilder am Straßenrand. Stimmt so aber nicht. Die 12 200 Menschen mit alten Dieseln aus dem Main-Tauber-Kreis dürfen getrost an den Schildern vorbeifahren, wenn ihnen der Sinn danach steht. Vorausgesetzt, sie steuern den nächstgelegenen S-Bahnhof beziehungsweise P+R-Platz an und fahren mit der S-Bahn weiter.

Eigentlich ist das eine prima unbürokratische Regelung, die Muster für überall sein könnte, wenn die Deutsche Umwelthilfe (DUH) weiter Fahrverbote wie in Stuttgart durchklagt. Aber sowohl die grün-schwarze Landesregierung als auch die gleichfarbige Stadtregierung fremdeln etwas damit. Stuttgart will keine zusätzlichen Freie-Fahrt-Schilder montieren und verweist aufs Internet. Dafür wird aber Bußgeld kassiert, wenn ein Euro-4-Diesel abseits der P+R-Plätze erwischt wird. Einer deutschen Verkehrsbehörde, die keine Schilder montiert, sondern dazu rät, auf der Homepage nachzuschauen, ist das erlaubt. Die Stuttgarter FDP-Landtagsabgeordnete Gabriele Reich-Gutjahr hat das jetzt schriftlich von der Stadt bekommen. Stuttgart wird keine Schilder aufstellen, die Dieselfahrende von auswärts darauf hinweisen, dass die Zufahrt zu den P+R-Plätzen am Stuttgarter Stadtrand für alle Diesel mit grüner Plakette frei ist. Die Stadt wird die bisherigen Schilder, die die Zufahrt sperren, auch nicht abmontieren.

„Revolutionär“, nennt das ihr Kollege und verkehrspolitische Sprecher der Fraktion Jochen Haußmann, meint es aber ironisch: „Das weiß die Stadt Stuttgart selbst, dass es ohne Schild nicht geht. Wenn die Einfahrt verboten ist, ist die Einfahrt verboten, wenn da kein Anlieger-frei-Schild steht und nichts anderes ist das.“ Aber sie lässt es halt auf den Streit ankommen. Der Verkehrsminister soll jetzt prüfen, ob die Schwabenmetropole gegen das Verkehrsrecht verstößt.

Günstige Nahverkehrsinnenzone

Weit weg? Nicht unbedingt. Je öfter die Verwaltungsgerichte der Rechtsauslegung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) folgen, die verhältnismäßig unerbittlich bei der Auslegung ist, was „verhältnismäßig“ bei Fahrverboten ist, desto öfter taucht die Frage auf, wer mit was wie weit fahren darf. In Stuttgart auch deswegen, weil ab den P+R-Bahnhöfen eine Nahverkehrsinnenzone gilt, die besonders preiswert ist.

Wen Diesel-Fahrverbote treffen, ist da schon leichter zu definieren. Im Main-Tauber-Kreis sah die Diesel-Verteilung zu Jahresanfang 2019 und im Vergleich zu 2018 nach der jüngsten Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamts gestaffelt nach Schadstoffstufen so aus: Euro 1: 109 Diesel-Pkw (Vorjahr: 138). Euro 2: 1313 Diesel-Pkw (Vorjahr: 1572). Euro 3: 3608 Diesel-Pkw (Vorjahr: 4206). Euro 4: 7122 Diesel-Pkw (Vorjahr: 7844). Euro 5: 12453 Diesel-Pkw (Vorjahr: 12339). Euro 6: 8372 Diesel-Pkw (Vorjahr: 6379:).

Dabei ist allerdings anzumerken, dass Diesel, die vor rund zehn Jahren nachgerüstet wurden, seinerzeit die grüne Plakette bekommen haben und mit dieser überall durchkommen, wo Schildermasten unter dem Schild Umweltzone nur ein Zusatzschild montiert haben, das freie Fahrt für grüne Plaketten gewährt. Wie sie übrigens auch jedes der 54 952 Autos hat, die im Main-Tauber-Kreis Anfang 2019 zugelassen waren und die nicht mit einem Dieselmotor angetrieben werden (darunter 53 236 Benziner), solange es einer Emissionsgruppe angehört oder Oldtimer oder Elektroauto ist. Die haben zwar mangels Emission keine Emissionsgruppe, aber natürlich trotzdem eine Plakette.

Dass Stuttgarter Verhalten ist auch wundersam, weil das deutsche Verkehrsschild im Grunde heilig ist. Auf der Straße passiert nichts, das nicht durch Schilder geregelt ist. Eigentlich logisch, denn woher sollte ein Mensch in einem der 12 200 alten Diesel aus dem Main-Tauber-Kreis auf Höhe Stuttgart wissen, dass er doch ein Stück in die Stadt rein darf, obwohl da zu lesen steht „Diesel (außer Lieferverkehr) erst ab Euro 5/V frei“?

Bußgelder gegen Ausländer

Gut, das mit dem Lesen ist nicht so einfach, der normale Autofahrende ist an dem Schild längst vorbei, bevor er bei „Klammer zu“ angekommen ist. Und die Verständlichkeit des Satzbaus ist auch ausbaufähig. Aber Stuttgart ist bei Touristen beliebt.

Nicht zuletzt bei Schweizern. Seit Einführung sind rund 10 000 Ordnungswidrigkeiten gegen ausländische Fahrer vermerkt worden – darunter sind etwa 6400 Schweizer, sagte eine Sprecherin der Stadt Stuttgart laut Schweizer Medienberichten auf die Frage, was passiert, wenn gegen das Fahrverbot verstoßen wird. Wegweiser den P+R-Plätzen gibt es auch keine.

Sonderregelung

Das baden-württembergische Verkehrsministerium verweist in Sachen Schilder an die Stadt, doch die Stadt schüttelt den Kopf. Womöglich ist das eine Spätfolge des langen Kampfes gegen die Ausnahmegenehmigungen mit dreieinhalb Monaten hinhaltendem Widerstand aus den grün-schwarzen Amtsstuben bis die Bahnhöfe dann doch freigegeben werden mussten.

Denn diese Sonderreglung für Touristen und Pendler war nicht freiwillig. Jochen Haußmann (FDP) stand da in vorderster parlamentarischer Front auf der anderen Seite. Er findet: „Digitalisierung ist toll, aber in der Form ,Guck’ mal nach, was gerade gilt’, hat sie im Straßenverkehr nichts zu suchen.“ teb

