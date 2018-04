Tagesetappen bieten Zeit für Kultur und Kulinarik

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ ist schon seit langem ein Synonym für eine exzellente Raddestination. Neben dem Fünf-Sterne-Radklassiker wird auch gerne der Main-Tauber-Fränkische Rad-Achter befahren. Daneben erfreut sich auch die Weinradreise steigender Beliebtheit. Gerade diese Tour verbindet Landschaft, Kultur und Kulinarik in einem wunderbaren Dreiklang.

Das „Liebliche Taubertal“ ist weinrechtlich dreigeteilt. An der Tauber treffen die Weinanbaugebiete Baden mit dem Bereich Tauberfranken, Württemberg mit dem Bereich Tauber und Franken mit den Bereichen Maindreieck und Mainviereck aufeinander. „Doch diese Weinbaugrenzen sind bei einer Radtour nicht zu spüren“, verspricht Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“. Diese drei Weinanbaugebiete verbindet die Weinradreise. Sie beginnt im Süden der Ferienlandschaft und führt von Dörzbach nach Rothenburg.

Von dort leitet die Radwegbeschilderung die Gäste zu den Weinbergslagen. Immer wieder wird deshalb auch von der Tauber abgewichen und in die Weinorte hineingeradelt. Daher sind hin und wieder auch Anstiege zu überwinden. Dies ist beispielsweise auf der Tour nach Külsheim zur Weinbergslage „Hoher Herrgott“ oder in Dertingen zur Fortsetzung der Fahrt nach Homburg der Fall. In diesen Abschnitten sollten weniger geübte Radler ein Pedelec nutzen, lautet die Empfehlung.