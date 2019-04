Tagesmütter und -väter werden weiter gesucht

Einer positiven Begleitung von Eltern und Tagesmüttern und -vätern räumt der Tageselternverein einen einen hohen Stellenwert ein. Denn eine gute Betreuungsqualität genießt oberste Priorität.

Main-Tauber-Kreis. Bei der Mitgliederversammlung des Tageselternvereins Main-Tauber-Kreis lobte Vorsitzende Carmen Keppner die gute Zusammenarbeit mit dem Jungendamt und freute sich über die Erhöhung der laufenden Geldleistung auf 6,50 Euro sowohl für Kinder und drei als auch über drei Jahren.

Zudem teilte sie mit, dass Kassiererin Lena Voth und Schriftführerin Jana Krenk den Vorstand aus privaten Gründen verlassen haben und diese Positionen neu zu besetzen seien.

Im Bericht der Geschäftsstelle zeigte Sonja Büttner-Roth die aktuelle zahlenmäßige Entwicklung der Kindertagespflege auf. Auch wenn die Betreuungszahlen von 318 im vergangenen Jahr auf 270 zum Stichtagsdatum 1. März 2019 zurückgegangen seien, gab es für die Fachberaterinnen viel zu tun. Denn von diesen 270 wurden 184 Betreuungsverhältnisse neu geschlossen, was entsprechende Beratungen und Begleitungen erforderte.

Außerdem habe sich die Gewichtung der Altersgrenze geändert, so Sonja Büttner-Roth. Während die Anzahl der Null- bis Dreijährigen mit 174 Kindern recht konstant geblieben ist, fiel die Zahl der Sechs- bis 14-Jährigen von 97 auf 66. Ein Grund könnte der Ausbau der Nachmittagsbetreuung in den Schulen sein, aber auch der leichte Rückgang der Tagespflegepersonen.

Die Mitarbeiterinnen des Vereins betonten, dass Betreuungsanfragen weiterhin da sind, jedoch in manchen Regionen passende Tagesmütter oder -väter fehlten. Seit April 2018 ist Judit Menz in Vollzeit als Fachberaterin beim Tageselternverein tätig. Durch diese Stellenaufstockung sei die Betreuung der Tagespflegepersonen und Eltern deutlich ausgebaut werden, was sich unter anderem mit 30 Prozent mehr Hausbesuchen belegen lasse.

Im Bereich Qualifizierung und Öffentlichkeitsarbeit stellte Stefanie Neugebauer die Kursangebote und die Teilnahme an Messen oder Märkten vor und zeigte dabei deutlich, dass die Präsenz und die gute Öffentlichkeitsarbeit Wirkung haben, denn im Herbst vergangenen und im Frühjahr diesen Jahres waren die Qualifizierungskurse I seit langem wieder ausgebucht. Da die Qualifizierung aus insgesamt vier Kursblöcken besteht, müssen folglich auch mehr von diesen Kursen im laufenden Jahr angeboten werden.

Nachdem der Vorstand und die Kommissarische Kassiererin Renate Rosenitsch einstimmig entlastet wurden, standen Ergänzungswahlen auf der Tagesordnung. Als neuer Kassierer wurde Michael Beckmann einstimmig gewählt. Die Stelle der Schriftführerin übernimmt Betty Penzhorn. Claudia Henn wurde als neue stellvertretende Vorsitzende gewählt. Alle weiteren Vorstandsfrauen bleiben bis zu den nächsten regulären Wahlen im Amt.

Einen weiteren Input bekamen die Anwesenden von Lena-Marie Schindler, die das Förderprojekt Leader vorstellte. Hier können verschiedene Projekte in verschiedenen Handlungsfeldern gefördert und unterstützt werden.

Für das laufende Jahr hat sich der Tageselternverein weiterhin die Suche nach neuen Tagesmüttern und -vätern auf die Fahne geschrieben und möchte bei Messen und Märkten in der Region wieder präsent sein und auf sich aufmerksam machen.

Ein weiterer Qualifizierungskurs I für Tagespflegepersonen wird ab Mai beim Tageselternverein angeboten. Nähere Informationen sind bei den Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle unter Telefon 09341/897 82 87, 897 82 89, 897 83 07 oder 897 53 31 erhältlich. tev

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019