Technik verschafft Tieren an heißen Tagen Abkühlung

Andere Landwirte kühlten die Zuluft aus dem Unterflur durch Wasser ab. Klaus und Sebastian Preuss aus Creglingen-Waldmannshofen ziehen die Frischluft unter einer Wassertraufe in den Stall. Schweinehalter Günter Grieser aus Niederstetten-Pfitzingen kann durch Sprühkühlung die Lufttemperatur um vier Grad absenken. Bei diesen Maßnahmen dürfe nicht zu viel Wasser verwendet werden, es solle Verdunstungskälte ausgelöst werden, aber kein Saunaeffekt entstehen. Zusätzlich empfiehlt Grieser, der auch als Berater am Landwirtschaftsamt Bad Mergentheim arbeitet, den Stoffwechsel der Tiere durch vorübergehende Änderung der Mastration zu entlasten und die Verdauungswärme zu reduzieren. Die Leber wird in ihrer Funktion durch die Erhöhung des Rohfasergehalts und die Absenkung des Proteingehalts um drei Prozent entlastet.

Gut durch die Hitzephase kommen Schweine in sogenannten Außenklimaställen, denn hier kommt es bei richtiger Ausrichtung zu Querlüftung. Bei René König in Boxberg-Schweigern können die Mastschweine unter vier Klimazonen wählen. Ist es draußen sehr kalt, suchen sie eine Kiste auf, ist es wärmer, halten sie sich im isolierten Innenbereich auf. Wird es sehr heiß, suchen sie den Außenbereich auf.

Dort wird ihnen an heißen Sommertagen in der Zeit von 6 bis 20 Uhr jede halbe Stunde eine fünfminütige Dusche angeboten. Wird es kühler, fühlen sich die Borstentiere im eingestreuten Teil des Außenbereichs wohl.

Im Laufe des Tages wechseln die Tiere mehrmals ihren Aufenthaltsort. Die Zwischengitter des eingestreuten Stallabteils können zum Entmisten und zweimal wöchentlich, um Stroh einzustreuen, hochgezogen werden. Durch lange Buchten können die Tiere leicht aggressiven Artgenossen ausweichen und haben weitaus bessere Fluchtmöglichkeiten als in quadratischen Ställen. Seit den Masttieren im Biohof König dieser zusätzliche Strohbereich zur Verfügung steht, ist nach Angaben des Betreibers das Problem des Schwanzbeißens verschwunden. Biomäster dürfen nur Schweine mit Langschwanz mästen.

Lieber fünf als 25 Grad

Auch Rinder leiden unter der Hitze. Milchkühe fühlen sich bei minus fünf Grad wohler als bei plus 25 Grad. Durch ihre hohen Leistungen erzeugen sie viel Verdauungswärme, die abgeführt werden muss. Die heute üblichen Außenklimaställe entsprechen vielmehr dem Tierwohl als die einstigen Anbindeställe. In vielen Kuhställen sorgt heute ein Ventilator für kühlende Luftbewegungen.

Viele Kühe sorgen auch selbstständig für Abkühlung, indem sie sich am großen offenen Wassertrog bespritzen.

Zudem müssen Kühe momentan mehr trinken, weil ihnen wegen der Dürre, kein saftiges Grünfutter zur Verfügung steht. TZe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.08.2018