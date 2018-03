Teuerster Stamm brachte knapp 4500 Euro

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Bei der traditionellen Taubertäler Wertholzsubmission wurden auf den Lagerplätzen Nassig (Stadt Wertheim), Roggenberg (Stadt Bad Mergentheim), Bergwald (Gemeinde Wittighausen) und Nonnenwald (Stadt Schrozberg) insgesamt 3477 Kubikmeter (Festmeter) Wertholz angeboten. Das Forstamt veranstaltet für Interessierte am Samstag, 24. Februar, um 9 Uhr ab dem Parkplatz im Bergwald zwischen Wittighausen und Vilchband einen Informationsrundgang, ebenso für den Lagerplatz Roggenberg am Sonntag, 4. März, ab 14 Uhr. Hier ist der Treffpunkt der Parkplatz „Spessartblick“ an der B 290 Kaiserstraße.

Vor allem Laubhölzer

Die angebotenen Stämme kommen aus allen Waldbesitzarten, also aus Staats-, Gemeinde- und Privatwald. 87 Prozent entfallen auf Eiche (3019 Festmeter), drei Prozent auf Esche (102,54 Festmeter) sowie vier Prozent auf weitere Buntlaubhölzer wie Kirsche, Bergahorn, Roteiche und Elsbeere. Nach den sehr guten Erfolgen in den Vorjahren wurden zentral auf dem Roggenberg wieder Nadelwerthölzer offeriert, die sechs Prozent des Gesamtangebots ausmachten, darunter 206 Festmeter Douglasie und 18 Festmeter Lärche (Kiefer).

Erfolgreicher Termin

Die Gesamterlöse des Termins summieren sich bei 3314 verkauften Festmetern auf rund 1,44 Millionen Euro über alle Baumarten. Das sind 125 000 Euro mehr als im Vorjahr. „Der Wertholztermin 2018 war für die Waldbesitzer und die Forstverwaltung ausgesprochen erfolgreich. Das ohnehin schon hohe Niveau der Vorjahre konnte an Holzmenge und Ertrag nochmals übertroffen werden“, fasst Dagmar Wulfes, Leiterin des Forstamts beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis, zusammen.