Thema Eisenbahn steht im Fokus

Neben dem Schülerwettbewerb hatten die Fränkischen Nachrichten anlässlich des Tauberbahn-Jubiläums einen regionalen Fotowettbewerb ausgelobt. Dieser fand parallel zum bundesweiten Fotowettbewerb „Blende“ statt. Insgesamt wurden 24 Fotos eingereicht, acht Siegerfotos prämiert. Nächste Stationen der Wanderausstellung werden von Mittwoch, 26. September, bis Montag, 22. Oktober, das Schulzentrum/die Mediothek in Boxberg und von Donnerstag, 25. Oktober, bis Mittwoch, 21. November, das Landratsamt Main-Tauber-Kreis in Tauberbischofsheim sein.

Neben der Wanderausstellung ist eine weitere Veranstaltung vorgesehen. „Auf den Spuren der Eisenbahn – von der Umpfer zur Tauber“ kann am Samstag, 13. Oktober, von Uiffingen nach Königshofen gewandert werden. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die Evangelische Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber per E-Mail an info@eeb-od-tauber.de.

