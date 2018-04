Themenpalette ist so bunt wie eine Blumenwiese im Frühling

Anzeige

Body-fit: Ab Dienstag 17. April, um 18 Uhr, Mittwoch, 18. April, um 18 und 19.30 Uhr mit Nadin Ihlow in der Sporthalle Niederstetten, neue Halle 4, je zehn Termine.

Tanze dich schlank und fit: Ab Dienstag, 17. April, um 19.30 Uhr mit Nadin Ihlow, Sporthalle Niederstetten, neue Halle 4, zehn Termine.

Aqua-Powerfitness: Ab Dienstag, 17. April, von 20 bis 20.45 Uhr mit Zsuzsanna Lendvai im Hallenbad Weikersheim, zehn Termine.

Hatha Yoga: Ab Donnerstag, 19. April, mit Simone Rohner um 17, 18.30 und 20 Uhr in der Alten Schule, neun Termine.

Sanfte Hilfe bei Kopfschmerzen und Schlafstörungen: Vortrag mit Heilpraktikerin Petra Beck am Donnerstag, 26. April, von 19.30 bis 21 Uhr im Bildungszentrum Niederstetten, Anmeldung erforderlich.

Gitarre spielen leicht gemacht: Für Fortgeschrittene, Quereinsteiger, die schon einige Akkorde beherrschen, sind im Kurs willkommen. Ab Donnerstag, 26. April, von 19.30 bis 21 Uhr im Bildungszentrum Niederstetten, zehn Termine.

Weikersheim

Yoga – ursprünglich und ganzheitlich für Fortgeschrittene: ab Dienstag, 1ß. April, von 17.45 bis 19 Uhr, Manuela Mathura, Yoga- und Wellness-Studio Kalyan, zehn Termine. Zumba: Ab Dienstag, 10. April, 18.30 bis 19.30 Uhr, Theresa Rudolf, Alte Turnhalle Weikersheim, elf Termine. Ab Freitag, 13. April, 19 bis 20 Uhr, Eglis Krüger, Alte Turnhalle Weikersheim, zehn Termine.

Excel-Grundlagen: Ab Dienstag, 10. April, 18.30 bis 20.45 Uhr, Lothar Bankwitz, VHS-Zentrum, drei Termine. Malen für die Seele: Ab Dienstag, 10. April, 19.30 bis 22.30 Uhr, Angelika Michl, Alte Schule Laudenbach, drei Termine

Acryl-Malkurs für Fortgeschrittene: Ab Donnerstag, 12. April, 19.30 bis 21.30 Uhr, Gunther Baier, VHS-Zentrum, sechs Termine. Klöppeln - ein altes Handwerk: Ab Donnerstag, 12. April, 19.30 bis 21.30 Uhr, Barbara Dengler, VHS-Zentrum, zehn Termine.

Rebellion im Bauch: Fachvortrag einer Ernährungswissenschaftlerin, Freitag, 13. April, von 19 bis 20.30 Uhr, Diplom-Ökotrophologin Sabine Wecker, VHS- Zentrum, ein Termin. Führung durch das keltische Oppidum in Finsterlohr-Burgstall: Samstag, 14. April, 14 bis 16 Uhr, Helmut Kopanitsak, Informationszentrum an der Flachsbrechhütte, ein Termin.

Brot backen wie zu Großmutters Zeiten: Freitag, 20. April, 18 bis 21.30 Uhr, Diplom-Ökotrophologin Sabine Wecker, Gemeinschaftsschule Weikersheim, ein Termin.

Mein Müsli: Freitag, 27. April, 18 bis 20.15 Uhr, Diplom-Ökotrophologin Sabine Wecker, Gemeinschaftsschule Weikersheim, ein Termin.

Igersheim

Zumba: Ab Dienstag, 10. April, von 10 bis 11 Uhr mit Eglis Marlene Krüger, Alte Grundschule Igersheim, zehn Termine.

Wassergymnastik für werdende Mütter (auch für nicht schwangere Teilnehmerinnen): Ab Dienstag, 10. April, von 11 bis 11.45 Uhr mit Lothar Schlundt, Flair Hotel Lochner in Markelsheim, fünf Termine.

Meditativer Tanz: Ab Dienstag, 10. April, von 19.30 bis 21 Uhr mit Sabine Knolmayer, Tanzraum Schlesierstraße Igersheim, es sind acht Termine geplant.

Babymassage für Babys zwischen sechsWochen und sechs Monaten: Ab Mittwoch, 11. April, von 10 bis 11.30 Uhr mit Margit Hayn, Hebammenpraxis, vier Termine.

Eutonie - ein Übungsweg körperlicher Selbsterfahrung: Ab Mittwoch, 11. April, von 19.30 bis 21 Uhr mit Helga Haupt, Kulturhaus Igersheim, acht Termine.

Erziehung mit Humor und Gelassenheit: Ab Donnerstag, 12. April, von 18.30 bis 21 Uhr mit Mirjam Rögner-Schneider, Alte Grundschule Igersheim, zwei Termine.

Einführung in die Computerwelt: Ab Donnerstag, 12. April, von 18.30 bis 20.45 Uhr mit Lothar Bankwitz, Hauptschule Igersheim, drei Termine.

Afrikanisches Trommeln: Ab Donnerstag, 12. April, von 19 bis 20 Uhr mit Sana Abdallah Kpante, Kindergarten Kunterbunt Igersheim, zehn Termine.

Zumba-Fitness: Ab Freitag, 13. April, von 18.30 bis 19.30 Uhr mit Theresa Rudolf, Alte Grundschule Igersheim, elf Termine. Mit Weiden flechten: Am Samstag, 14. April, von 9 bis 12 Uhr mit Renate Müller, Alte Grundschule Igersheim.

Mein Müsli: Am Samstag, 14. April, von 9 bis 11.15 Uhr mit Diplom-Ökotrophologin Sabine Wecker, Schauküche im Einrichtungshaus Wiedemann, ein Termin.

Gepflegt und schön in den Sommer: Ab Samstag, 14. April, von 10 bis 13 Uhr mit Verena Kramer, Kulturhaus Igersheim, drei Termine.

Yoga meets Nordic Walking: Ab Montag, 23. April, von 8.30 bis 10 Uhr mit Eva-Maria Hellinger, Treffpunkt: Hauptschule Parkplatz Igersheim, acht Termine.

Information und Anmeldung in Niederstetten, Karin Limbacher-Roth, Telefon 07932/605553; In Weikersheim, Martina Ley unter Telefon 07934/994299 und in Igersheim bei Irmgard Heinen unter Telefon 07931/492121; Geschäftsstelle Bad Mergentheim unter Telefon 07931/574300 und im Internet unter www.vhsmgh.de.

