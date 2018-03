Thomas Zemmel ist neuer Bezirksleiter

Anzeige

Beim an der Bühne platzierten Motto „Freie Zeit in Sicherheit“ galt ein dickes Lob von Bezirksleiter Wolfgang Schirk (Aglasterhausen) in seiner Begrüßung zuerst für die optimale Vorbereitung der längst bewährten Geschäftsführerin Roswitha Fingerhut (Bad Mergentheim) nebst ihrer Nachfolgerin Regina Scheuermann (Höpfingen), ehe der Vorsitzende der Ortsgruppe Freudenberg, Peter Haamann, auf die derzeit 656 Mitglieder verwies, womit man als zweitgrößter Verein der Kommune andererseits im Bezirk Frankenland ganz vorne rangiere. Seit nunmehr 52 Jahren rund um das Wasser aktiv, verfüge man zwar über kein eigenes Hallenbad, kümmere sich dafür aber voller Hingabe um den attraktiven lokalen Naturbadesee, hieß es.

Engagement gewürdigt

Für die ob ihres Konzeptes gewürdigte Stadt hob daraufhin Bürgermeister Roger Henning die wichtige Rolle der DLRG mit ihrer beeindruckenden Arbeit hervor, wobei er die stolze Zahl von 10 040 Mitgliedern im Bezirk als Beweis dafür wertete, dass man die Leistungen der Organisation anerkenne und schätze. Über das ehrenamtliche Engagement, speziell auch vor Ort, lenkte Henning das Augenmerk danach vor allem auf die geradezu verpflichtende Aufgabe der Schwimmausbildung für die Kinder, bevor der Vertreter des Landesverbandes Baden, Matthias Frick, eher vorwiegend interne Positionen beleuchtete und bis zur Basis spürbare Veränderungen ankündigte.

Den stets notwendigen Regularien und dem Totengedenken, wobei man stellvertretend für alle im zurückliegenden Zeitraum verstorbenen DLRGler an den langjährigen Bezirksvorsitzenden Walter Nies erinnerte, folgte dann die umfassende Übersicht durch den Bezirksleiter. Nachdem Wolfgang Schirk darauf hingewiesen hatte, dass bereits im Vorfeld die ausführlichen Berichte aus den einzelnen Fachbereichen vorlagen, später ergänzt durch die jeweiligen Ressortleiter, fasste er im Anschluss die nunmehr auf die Zielgerade eingebogene Wahlperiode seit 2015 plus einer Schilderung der allgemeinen Situation zusammen.

Da darüber hinaus mit diesem Tage seine Zeit als Vorsitzender des DLRG-Bezirkes Frankenland ende, gestatte er sich einen Blick zurück auf 21 Jahre Tätigkeit als Hauptverantwortlicher dieser Gemeinschaft, die man zuletzt erneut ein gutes Stück weiterentwickelt habe.

„Sehr gut aufgestellt“

Damit sei es als zentrale Einrichtung der insgesamt 30 bezirkszugehörigen Ortsgruppen zwischen Main, Tauber und Neckar auch im Berichtszeitraum möglich gewesen, die sich in allen Bereichen ergebenden Aufgaben zum Wohle des Ganzen aufzugreifen, vieles hiervon abzuarbeiten und das eine oder andere Neue auf den Weg zu bringen, betonte Schirk, der dabei in erster Linie die „Strukturberatung“ anführte. Damit habe man sich als Gesamtheit einer „Grundsatzüberprüfung“. Der Leiter hielt fest, dass der Bezirk darauf aufbauend mit diesem Projekt für die Zukunft „sehr gut aufgestellt“ sei.

Qualifizierte Schulung wichtig

Über das wie gewohnt reibungslose Miteinander im Gesamtvorstand als wertvolle Grundlage richtete sich dann ein ausdrücklicher Dank an die drei rührigen Stellvertreter Thomas Zemmel (Osterburken), Uwe Spielvogel (Königheim) und Berthold Oßner (Neudenau), ehe nach einem Abstecher zur später noch bedachten Geschäftsführerin Roswitha Fingerhut eine besondere Würdigung noch dem ebenfalls aus dem Amt scheidenden Schatzmeister Klaus Bender (Aglasterhausen) galt, überleitend auf die weiteren Spezialgebiete, zu denen Wolfgang Schirk die Verantwortlichen jeweils namentlich auflistete.

Nicht nachlassen dürfe man allerdings auch künftig bei der Gewinnung und qualifizierten Schulung von Ausbildern und Führungspersönlichkeiten, ohne die es im Bereich der Grundlagentätigkeit schlicht nicht gehe, merkte der Bezirksleiter an, der sich danach gezielt der Jugendarbeit zuwandte, ein extrem wichtiger Eckpfeiler, der zudem tolle Angebote unterbreite. Hierfür wünsche er sich noch mehr Interesse, so Schirk, der sich anschließend in einer Zusammenfassung mit seiner mehr als zwei Jahrzehnte dauernden Amtszeit an der Spitze des DLRG-Bezirkes Frankenland beschäftigte. In dieser „sehr gut funktionierenden und von einem Geist der Freundschaft geprägten Gemeinschaft“ habe man es verstanden, alle aufgetauchten Probleme zu lösen, freute sich der einstige hauptamtliche Bürgermeister, erst unlängst nach 16 Jahren in den Ruhestand verabschiedet.

Berichte aus den Ressorts

Mit dem Hinweis auf den Spaß und die persönliche Erfüllung, spannte dann Wolfgang Schirk den Bogen zu den jeweiligen Ressortberichten, zu denen der Saal durchweg Zustimmung signalisierte. Nach dem Auftakt mit dem Leiter Einsatz Jürgen Englert (Königshofen) wechselte das Mikrofon daraufhin nacheinander zu Maximilian Hammer (Wasserrettungsdienst, Tauberbischofsheim), Martin Reinhart (Ausbildung Schwimmen und Rettungsschwimmen, Külsheim), Markus Brixel (Erste Hilfe/Sanität, Tauberbischofsheim), Norbert Streckert (Information und Kommunikation, Höpfingen), Uwe Spielvogel (Breitensport, Königheim), Wolfgang Hauser (Bootswesen, Wertheim), Dr. Lothar Hassling (Bezirksarzt, Mosbach), Dieter Link und Achim Bade (Tauchen, Höpfingen/Adelsheim) bis hin zur Vorsitzenden der Bezirksjugend, Nicole Löffler (Walldürn), die mehr oder weniger ausführliche Statements abgaben.

Neuwahlen problemlos

Die finanziellen Verhältnisse schilderte daraufhin detailliert Schatzmeister Klaus Bender, dem Revisor Bernd Arlt (Aglasterhausen) auch namens seines Kollegen Kurt Baumann (Tauberbischofsheim) „beste Erledigung bei stets nachvollziehbaren Kassengeschäften“ bestätigte, weshalb sich die dazu vorgeschlagene Entlastung als reine Formsache entpuppte – mündend somit in ein einmütiges Votum.

Die Kommission, bestehend aus Kurt Baumann (Tauberbischofsheim) sowie der bisherigen Geschäftsführerin Roswitha Fingerhut (Bad Mergentheim) und ihrer nunmehrigen Nachfolgerin Regina Scheuermann (Höpfingen), brachte bei der Bezirkstagung der DLRG Frankenland in der Turnhalle in Freudenberg die Neuwahlen nach einer gebilligten Satzungsänderung problemlos über die Bühne bix

