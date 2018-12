Todesumstände sind noch unklar

Künzelsau.Ein älterer Mann wurde am Montag Nachmittag auf einem Streuobstwiesengrundstück oberhalb des so genannten „Deubach-Brückles“ zwischen Künzelsau und Ingelfingen tot aufgefunden. Der Leichnam lag in der Nähe eines kleineren Strohhaufens. Noch am Abend nahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes und der Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Heilbronn die ersten Ermittlungen vor Ort auf. Derzeit sind die näheren Todesumstände noch unklar; Beamte des Kriminalkommissariats Künzelsau ermitteln daher in alle Richtungen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 175 cm groß, geschätztes Alter zwischen 50 und 60 Jahren, normale Statur, zirka 80 kg Körpergewicht, ungepflegtes Gesicht und ungepflegte graue Haare, grauer Vollbart, ungepflegte Zähne, bekleidet mit blauer Jeanshose, blauem Langarmshirt, olivfarbener Jacke und Nike-Sportschuhen. Die Kriminalpolizei Künzelsau sucht Zeugen und fragt: Wer hat diesen Mann zwischen Donnerstag, 6. Dezember, und Montag, 10. Dezember, im Bereich Künzelsau, Ingelfingen oder Öhringen gesehen? Wer kennt eine Person, auf die diese Beschreibung zutrifft? Wer hat in der Zeit zwischen Donnerstag und Montag im Bereich zwischen Künzelsau und Ingelfingen, insbesondere im Bereich des Auffindeortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann sonst sachdienliche Angaben im Zusammenhang mit dem Todesfall machen?

Bei dem Toten wurde ein NVH-Ticket gefunden. Es werden deshalb auch Personen gebeten, sich zu melden, die ihn möglicherweise in einem Bus gesehen oder mit ihm gesprochen haben.

