Tolle Touren durchs Taubertal

Anzeige

Radler können am AOK-Radsonntag, 1. Juli, wieder, je nach körperlicher Fitness, zwischen zwei Strecken auswählen.

Main-tauber-Kreis/Külsheim. Für Sport- und Freizeitradler ist der Termin am 1. Juli ein Muss. Der AOK-Radsonntag in Kooperation mit dem Radsportverein 1896 Külsheim bietet wieder zwei wunderbare Touren durch das Taubertal. Mit der Familie oder Freunden kann man gemeinsam aktiv sein und dabei eine herrliche Landschaft genießen. Der Frei-zeitsportklassiker lockt seit Jahren hunderte begeisterte Radler zum Sportgelände Külsheim. Startzeit ist zwischen 9 und 12 Uhr.

Das Familienangebot hat eine Länge von 25 Kilometern und führt über Uissigheim, Richtung Reicholzheim zum Grillplatz Lachenquelle, weiter über Dörlesberg, Hundheim, Steinbach zurück nach Külsheim. Für sportliche „Freizeitradler“ ist die 47 Kilometer lange Strecke über Hochhausen, Werbach, Werbachhausen, Brunntal, Neubrunn, Reicholzheim mit Ziel in Külsheim eingerichtet. Die Teilnahme für alle Touren ist kostenfrei. Ein besonderer Service sind die von der AOK organisierten Verpflegungspunkte an denen Obst und Getränke ausgegeben werden. Die Erfrischungsstände der Gesundheitskasse sind am Grillplatz Lachenquelle und an der Einfahrt zum Tennisheim Neubrunn.