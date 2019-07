Top-Platz bei Gebühren

Main-Tauber-Kreis.Die Abfallbilanz 2018 stellte Umweltminister Franz Untersteller am Montag vor. Fazit für das Land: Nachdem in den vergangenen Jahren kontinuierlich weniger Müll produziert wurde, endet dieser Trend jetzt. Im vergangenen Jahr fielen 27 000 Tonnen mehr Müll an als noch 2017. Als Begründung nennt der Minister die gestiegene Einwohnerzahl, denn die Abfallmenge pro Einwohner blieb mit 140 Kilogramm Haus- und Sperrmüll fast konstant (2017: 139 Kilogramm). Der Hausmüllanteil lag landesweit im Schnitt bei 91 Kilogramm.

Im Main-Tauber-Kreis liegt der Wert für Haus- und Sperrmüll bei 89 Kilogramm pro Einwohner (2017: 81 Kilogramm). Der Hausmüllanteil beträgt dabei 77 Kilogramm pro Einwohner (2017: 71 Kilogramm). Damit rutschte der Main-Tauber-Kreis vom Treppchen und belegt nach dem dritten Platz im Jahr 2017 nun den vierten Rang.

Bei den ländlichen Kreisen rangiert der Main-Tauber-Kreis allerdings nach Freudenstadt nach wie vor auf dem zweiten Platz. Landesweit führend präsentiert sich der Kreis Calw mit 65 Kilogramm Haus- und Sperrmüll, gefolgt vom Kreis Rastatt mit 87 Kilogramm pro Einwohner. Bei den ländlichen Kreisen trug Biberach mit 137 Kilogramm Haus- und Sperrmüll die rote Laterne, unter den Großstädten „behauptete“ Mannheim mit 235 Kilogramm (Minus sechs Kilogramm gegenüber dem Vorjahr) den letzten Platz.

Das zweithöchste Aufkommen im Land an Biomüll hat mit 110 Kilogramm pro Einwohner der Main-Tauber-Kreis (Stadt Baden-Baden 130 Kilogramm). Das bedeutet eine Steigerung um elf Kilogramm gegenüber dem Vorjahr.

Das Siegertreppchen erklimmt der Main-Tauber-Kreis bei den Müllgebühren ohne Biotonne. Für einen Vier-Personen-Haushalt weist die Abfallbilanz 44 Euro pro Jahr für die graue Tonne aus, Göppingen rangiert mit 51 Euro pro Jahr auf dem zweiten Platz. Dahinter klafft eine große Lücke. Ravensburg folgt auf dem dritten Rang mit 82 Euro. Werden die Kosten für Müll- und Biotonne zusammengenommen, ergibt sich für einen Vier-Personen-Haushalt dieselbe Reihenfolge. Doch es kann, je nach Wohnort, auch wesentlich teurer werden: Im Rhein-Neckar-Kreis werden die Kosten in dieser Kategorie mit 207 bis 237 Euro angegeben, in Rottweil mit 145 bis 231 Euro.

Positiv wertet der Umweltminister die Zunahme des wiederverwertbaren Abfalls in den 30 Jahren, seit denen die Zahlen für die Abfallbilanz erhoben werden. Dieser Anteil stieg in drei Jahrzehnten von 25 auf nunmehr 60 Prozent. hvb

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.07.2019