Treff zur Zugfahrt

Main-Tauber-kreis.Die Europawahl ist eine Richtungsentscheidung über die Zukunft der Europäischen Union. In Zeiten nationaler Alleingänge ist es wichtig, sich für ein Europa einzusetzen, das Demokratie und Rechtsstaatlichkeit über Grenzen hinweg verwirklicht. Bei Demonstrationen, die am Sonntag, 19. Mai, zeitgleich in sieben deutschen Großstädten und in vielen anderen europäischen Städten stattfinden, soll ein Zeichen gesetzt werden für ein demokratisches, friedliches und solidarisches Europa. Die ÖDP Baden-Württemberg unterstützt die Veranstaltung. Zur Teilnahme an der Kundgebung in Stuttgart treffen sich die ÖDP-Mitglieder des Kreisverbands Main-Tauber zur Zugfahrt um 10.55 Uhr am Bahnhof in Lauda (Fahrkartenautomat), Abfahrt ist um 11.10 Uhr. Interessierte können sich anschließen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.05.2019