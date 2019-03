Main-Tauber-Kreis.Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz koordiniert seit 1993 jeweils am zweiten Sonntag im September bundesweit den „Tag des offenen Denkmals“ gemeinsam mit den Landesämtern für Denkmalpflege, den Landratsämtern, den unteren Denkmalschutzbehörden und den Kommunen. Die Stiftung setzt sich vor allem für die Rettung und Bewahrung des kulturellen Erbes ein.

In diesem Jahr findet der „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 8. September, unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ statt. Anlässlich 100 Jahre Bauhaus soll die Möglichkeit eröffnet werden, den Blick auf alle revolutionären Ideen oder technischen Fortschritte über die Jahrhunderte zu richten. Es gilt, Antworten auf die Frage zu finden, wie diese Umbrüche neue Kunst- und Baustile herbeiführten, die somit Zeitzeugnisse der jeweiligen gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Gegebenheiten darstellen. Unabhängig von Denkmalgattung, Zeit und Ort – Umbrüche sind überall zu finden.

Belegt ist der Begriff „modernus“ seit dem fünften Jahrhundert. Verwendet wird er dann, wenn sich das Selbstverständnis einer Epoche oder der Gesellschaft verändert und sich von Vorgängern absetzt. Ein Umbruch bricht mit tradierten Vorstellungsweisen, Techniken, Erklärungsmodellen und praktischen Umsetzungen. In jedem Umbruch steckt daher etwas Neues, Revolutionäres, Fortschrittliches – und etwas Modernes.

Kostenfreier Zutritt

Der „Tag des offenen Denkmals“ ist der deutsche Beitrag zu den „European Heritage Days“ unter der Schirmherrschaft des Europarats. Am Tag des offenen Denkmals werden in Deutschland selten oder nie zugängliche Kulturdenkmale einem breiten Publikum geöffnet. Die Idee ist einfach: Denkmaleigentümer öffnen ihre Türen und zeigen die künstlerischen, technischen oder historischen Besonderheiten ihres Kulturdenkmals. Sie sind es auch, die die Programme, die Angebote und die Öffnungszeiten an diesem Sonntag bestimmen.

Wie jedes Jahr sind die Eigentümerinnen und Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude oder Eigentümergemeinschaften und Vereine aufgerufen, sich am „Tag des offenen Denkmals“ zu beteiligen. Wichtig ist allein, dass das historische Gebäude, der Park oder die archäologische Stätte bei der Teilnahme am Aktionstag im Vordergrund steht. Auch sollen die Besucher am Tag des offenen Denkmals kostenfrei Zutritt zum Denkmal haben.

Der Aktionstag soll allen Denkmalengagierten, Denkmalbesitzern, Denkmalforschern und Denkmalinstandsetzern die Möglichkeit bieten, sich mit genau dem Objekt zu beteiligen, welches aus Ihrer Sicht zum Motto passt und die Besucher fasziniert. Es sind alle Kommunen, Kirchengemeinden, Architekten, Unternehmen, Vereine, Bürgerinitiativen, Privatleute, Heimat-, Archäologie- und Bauforscher aufgerufen, sich aktiv mit eigenem Know-how am diesjährigen Thema zu beteiligen.

Anmeldeschluss ist der 31. Mai

Lehrer und Schüler sollen animiert werden, das diesjährige Thema im Rahmen von Projektarbeiten zu erforschen und die Ergebnisse am Denkmaltag vorzustellen.

Die untere Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis steht bei der Koordination, Organisation und medienwirksamen Öffentlichkeitsarbeit gerne zur Seite. Ab sofort können sich alle, die ihr Denkmal am „Tag des offenen Denkmals“ für die Allgemeinheit öffnen wollen, unter der Internetseite www.tag-des-offenen-denkmals.de oder schriftlich bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz anmelden. Anmeldeschluss ist am Freitag, 31. Mai. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.tag-des-offenen-denkmals.de. lra

