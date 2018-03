Umfangreiches Mobilitätsgeflecht mit über 77 000 Fahrten

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Das neue Ruftaxi-System der Verkehrs-Gesellschaft Main-Tauber-Kreis (VGMT) mit Korridor-Bedienung ist seit 1. Januar auf alle Gemeinden im Main-Tauber-Kreis ausgeweitet worden. Es ist ein umfangreiches, neues Geflecht an Mobilitätslösungen entstanden. Pro Jahr sind jetzt insgesamt 77 000 mögliche Ruftaxifahrten im Angebot. Die VGMT bietet in den nächsten Wochen Infoveranstaltungen zur Handhabung an.

Die nächsten Termine

Die nächsten Termine sind am Montag, 26. Februar, um 18 Uhr in Ahorn-Eubigheim im Lernhaus, am Mittwoch, 28. Februar, in Külsheim im Schulsaal der Festhalle, am Dienstag, 6. März, um 18 Uhr in Assamstadt im Sitzungssaal des Rathauses, am Mittwoch, 7. März, um 18 Uhr in Lauda im Sitzungssaal des Rathauses, am Montag, 12. März, um 17 Uhr in Wertheim im Rathaus, am Dienstag, 13. März, in Weikersheim im Sitzungssaal des Rathauses, am Montag, 19. März, um 18 Uhr in Großrinderfeld-Ilmspan im Bürgervereinsheim sowie am Mittwoch, 21. März, um 18 Uhr in Wertheim im Arkadensaal des Rathauses.

Flächendeckender Korridor

Die VGMT stellt das neue Fahrplan-Angebot von der Fahrplanauskunft bis hin zur Buchung und der sich bietenden Möglichkeiten mit seiner flächendeckenden Korridorbedienung vor. Es hält vor allem am Wochenende und an Ferientagen von morgens bis abends zahlreiche zusätzliche vertaktete Fahrtenangebote vor.