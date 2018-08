Unbeugsame Gallier im Osterloch

Anzeige

Die zu Beginn des Lagers von Lagerpfarrer Pater Frank Riedel erhaltene Zaubertrankzutatenliste brachte so manche spannende Aufgabe und einige unvergessliche Erlebnisse mit sich. Unter anderem kämpften die Jungs bei der Lager-Olympiade oder einem Fußballturnier um den Sieg, beschäftigten sich bei Gruppenstunden mit interessanten Themen, entspannten am Schwimmbadtag und am Kinoabend oder erlebten Gottesdienste im Fackelschein. Ein Highlight bildete der zweitägige „Haik“, bei welchem die einzelnen Zeltgruppen loszogen, um eine Nacht abseits des Lagerplatzes zu verbringen.

