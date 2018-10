Unterkünfte online buchen

Main-Tauber-Kreis.Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ ist mit ihren Übernachtungsangeboten online buchbar. Dieser Service wird noch einmal erweitert. Interessenten können jederzeit in dieses Serviceangebot einsteigen.

Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ ist hierzu eine Kooperation mit der Gesellschaft Online Buchung Service Regensburg eingegangen. „Dieser Dienst nutzt ein Channel-Managementsystem, so dass alle im ‚Lieblichen Taubertal‘ angebotene Gästebetten über bekannte, internationale elektronische Buchungssysteme reserviert werden können“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband.

Für eine erfolgte Buchung müssen die Zimmervermieter eine Provision an das Onlinebuchungssystem in Regensburg abführen. „Die elektronische Buchungsmöglichkeit führt zu höherer Auslastung und fängt die mit dem System verbundenen Kosten wieder auf“, erläutert Jochen Müssig weiter.

In das Channel-Managementsystem sind Buchungsplattformen von Booking.com, Holiday Check, BestFewo, Home to go, HRS, Schmetterling und andere eingebunden. Zimmeranbieter, Ferienwohnungsvermieter sowie Inhaber von Hotel- und Gastronomiebetrieben, die Interesse an diesem System Interesse haben, können sich an den Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ wenden. Individuelle Schulungen und Erläuterungen sind möglich.

Die Kontaktadresse lautet: Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5807 (Franziska Schmidt), E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, Internet www.liebliches-taubertal.de. tlt

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.10.2018