Veränderungen in Betrieben im Blick

Main-Tauber-Kreis.„Schreck lass nach – Veränderungen im Betrieb.“ Der Titel der Veranstaltung war Programm. Wie kann ich als Führungskraft mit einer Veränderung im Unternehmen so umgehen, dass weder ich selbst noch meine Führungskräfte darunter leiden? Gemeinsam mit dem Coach und Comedian Johannes Warth zeigte die IKK classic in der Handwerkskammer Heilbronn-Franken Hilfestellungen und Wege durch Veränderungsprozesse auf.

„Den Schreck können wir nicht vermeiden, wohl aber den Ärger danach“, betonte Warth und empfahl als wichtigste Eigenschaft bei Veränderungen die alte Tugend Besonnenheit. Wichtig sei, selbst aktiv zu werden und nicht zu reagieren, denn dann sei es oft zu spät.

Dass in den Betrieben der Region tatsächlich Bedarf an Hilfe besteht, zeigte die Ted-Abfrage unter den 120 Gästen aus dem regionalen Handwerk, die Moderator Volker Siegle am Anfang der Veranstaltung durchführte.

Auf die Frage „Welche Veränderungen beschäftigen Sie am meisten?“ antworteten 39 Prozent mit dem Fachkräftemangel, 29 Prozent mit hohem Auftragsvolumen, 19 Prozent mit Digitalisierung und 13 Prozent mit Betriebsübergabe.

Die Frage „Wie wirken sich die Veränderungen auf Gesundheit/Wohlbefinden von Ihnen und Ihren Mitarbeitern aus?“ ergab folgende Antworten: Hohe Belastungen/Zeitdruck (60 Prozent), Betriebsklima leidet (18 Prozent), höherer Krankenstand (acht Prozent), Überstunden (zwölf Prozent), gar nicht (zwei Prozent).

Die letzte Frage lautete „Wie sind Sie mit der Situation umgegangen?“ Hier wurde so geantwortet: Bisher noch nichts unternommen (49 Prozent), Maßnahmenplan erstellt (26 Prozent), Unterstützung durch Externe geholt (16 Prozent), eine Arbeitsgruppe gebildet (neun Prozent).

