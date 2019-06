Veranstaltungen im Monat Juli

Main-Tauber-Kreis.„Taubertal kulinarisch erleben – Köstlichkeiten und genussvolle Verführungen“ lautet das Schwerpunktthema des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ für das Jahr 2019. Die Veranstaltungen im Juli: Von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Juli, veranstalten die Wertheimer Winzer und Gastronomen am Neuplatz das Weinfest „Schöpple“. Am selben Wochenende startet auch das 45. Altstadtfest in Tauberbischofsheim. Ihr 125-jähriges Bestehen feiern die Becksteiner Winzer bei einem Sommernachtsfest unter dem Motto „WeinGenussNacht“ am Samstag, 13. Juli, ab 19 Uhr im Hof der Becksteiner WeinWelt. Die Sportfischer Weikersheim veranstalten am Samstag, 13. Juli, und Sonntag, 14. Juli, ihr jährliches Fischerfest auf dem Marktplatz in Weikersheim. Im Kurpark in Bad Mergentheim findet am Samstag, 20. Juli, von 15 bis 23.59 Uhr das Kurparkfest mit Illumination statt. Das 52. Wertheimer Altstadtfest findet von Freitag, 26. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, statt. tlt

