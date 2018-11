Verbesserung der Mobilfunkversorgung gefordert

Main-Tauber-Kreis.Der Kreisvorstand und weitere Vertreter der Jungen Union (JU) Main-Tauber sowie Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion trafen sich zu einem Gedankenaustausch und Gespräch über aktuelle kommunalpolitische Themen im Landkreis.

Auf Initiative der beiden Vorsitzenden Andreas Lehr (JU) und Manfred Schaffert (CDU-Kreistagsfraktion) diskutieren die Teilnehmer eine Vielzahl an Themen, welche für die JU von Bedeutung sind und informierten sich über aktuelle Entscheidungen und Themen der CDU-Kreistagsfraktion.

Eine gewichtige Rolle nahm dabei die Mobilfunkabdeckung im Main-Tauber-Kreis ein. Gemeinsam sah man die Mobilfunkabdeckung im Landkreis als einen wesentlichen Bestandteil der Grundversorgung der Bürger an. Sie ist darüber hinaus elementar für die Arbeit von Rettungsdiensten und Ärzten im Landkreis und somit für die medizinische Versorgung und die Sicherheit der Bürger.

Noch zu große Lücken

„Leider weist die Mobilfunkabdeckung im Main-Tauber-Kreis jedoch immer noch zu große Lücken in der Fläche des Landkreises auf“, bilanzierte der JU-Kreisvorsitzende. Mit den Mobilfunkanbietern konnte trotz mehrfacher Versuche bislang keine Lösung für diese Problematik gefunden werden, unterstrich auch Manfred Schaffert.

Um eine dringend erforderliche Verbesserung der Situation zu erreichen, formulierte man gemeinsam einen Antrag, welchen die CDU-Fraktion im Kreistag einbringen wird, wie es weiter in einem Pressebericht der JU heißt.

Ferner kamen die Teilnehmer überein, dass der Kreistag eine Resolution an die zuständigen Gesetzgebungsorgane zur Beschlussfassung richten solle. Zur Unterstützung dieses Anliegens sollen darüber hinaus die Städte und Gemeinden des Landkreises um Beitritt zur Resolution gebeten werden. Gemeinsam betonten JU und CDU-Kreistagsfraktion, dass man sich vehement für eine Besserung einsetzen werde.

Die Resolution solle das Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur sowie die Landesministerien für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau sowie Inneres, Digitalisierung und Migration auffordern, bei der Europäischen Union auf die Beseitigung der rechtlichen Hemmnisse für eine Förderung zu drängen. Darüber hinaus fordert die Resolution die Auflage eines Förderprogramms auf Bundes- und Landesebene für die Mobilfunkversorgung mit einer Quote von mindestens 90 Prozent.

Ein weiteres Diskussionsthema bildete der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im Kreis und das sogenannte „Nightlife-Shuttle“. Die JU Main-Tauber wird sich ein Bild über die geplante Neustrukturierung des Nightlife-Shuttles verschaffen und der CDU-Kreistagsfraktion eine Einschätzung aus ihrer Sicht hierzu geben.

Workshop vorgeschlagen

„Darüber hinaus könnte über einen Workshop der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber mit Nutzern des Nightlife-Shuttles in den in Rede stehenden Altersgruppen nachgedacht werden“, betonte Manfred Schaffert.

Eine weitergehende Kampagne, um junge Bürger im Main-Tauber-Kreis zu halten, wurde ebenfalls ausführlich diskutiert. Gedacht wurde hierbei auch an eine Tasche an alle Schüler im letzten Schuljahr mit Informationen des Landkreises, von Unternehmen und Institution aus dem Main-Tauber-Kreis sowie von Ansprechpartnern für Ausbildung und Bildungseinrichtungen. Die Informationen sollen auf die Situation der Schüler zu Fragen der Berufswahl oder weiteren Ausbildung beziehungsweise Studium abgestimmt werden.

Am Ende betonten alle Teilnehmer, dass es ein informativer und belebender Gedankenaustausch war mit vielen guten Ideen und Vorschlägen.

Man werde auch in der Zukunft weiterhin das Gespräch suchen, so Lehr abschließend, damit auch künftig Ideen der JU in die politischen Gremien zur Beratung münden können. ju

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.11.2018