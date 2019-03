„Verlust ländlicher Ländlichkeit“

Wie die Jugendhilfe im Kreis aufgestellt ist, nahm Dr. Ulrich Bürger vom Kommunalverband für Jugend und Soziales in den Blick. Seine Analyse präsentierte er dem Jugendhilfeausschuss.

Main-Tauber-Kreis. Alle fünf Jahre schreibt der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) den landesweiten „Bericht zu den Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Inanspruchnahme erzieherischer Hilfen“ fort. Dr. Ulrich Bürger und Kathrin Kratzer legen damit Erkenntnisse vor, die sie aus umfangreichem Datenmaterial mit wissenschaftlichen Methoden gewonnen und zu aussagekräftigen Diagrammen gebündelt haben.

Bei seiner Sitzung am Dienstag stellte Dr. Ulrich Bürger dem Jugendhilfeausschuss die Ergebnisse mit dem Fokus auf den Main-Tauber-Kreis vor und gab eine Standortbestimmung für die Jugendhilfe. Die Zahlen, so der Referent, beinhalteten allerdings nicht die Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer, da ansonsten ein Vergleich mit der Vorgängerstudie aus dem Jahr 2013 nicht möglich sei.

Für Baden-Württemberg stellte er erstmals seit Jahren mit lediglich zehn Prozent einen moderaten Zuwachs bei den ambulanten und teilstationären Hilfen fest. Im Main-Tauber-Kreis betrage die Steigerung allerdings 46 Prozent. Auch wenn diese Quote dramatisch klinge, sei sie positiv einzuordnen, so Bürger. „Diese Steigerung ist Ausdruck dafür, dass dringend notwendige Weiterentwicklungen, die im Bericht von 2013 angemahnt wurden, realisiert worden sind. Jetzt gibt es ein breit aufgestelltes Hilfespektrum im Main-Tauber-Kreis “, so seine Sicht der Dinge.

Bei den stationären Unterbringungen, also bei der Heimerziehung und der Vollzeitpflege, sei landesweit seit über 30 Jahren ein leichter Rückgang von minus drei Prozent, im Main-Tauber-Kreis aber ein Zuwachs von knapp sieben Prozent zu verzeichnen. Damit liegt der hiesige Kreis aber immer noch im unteren Drittel der Landkreise, so Bürger, was ihn überrascht habe. Diesen „schönen Befund“ stellte er in den Zusammenhang mit dem Ausbau der ambulanten und teilstationären Hilfen, die im Bericht vor fünf Jahren angemahnt wurden.

Land steht gut da

Überhaupt ist Baden-Württemberg, dicht gefolgt von Bayern, das Bundesland, in dem die vollstationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen am geringsten in Anspruch genommen wird. Auf 1000 Kinder und Jugendliche im Alter von Null bis 21 Jahren kommen im Südweststaat 7,6 vollstationäre Unterbringungen, im Main-Tauber-Kreis sind es 6,93. Zum Vergleich: In Berlin sind es 12,12, in Nordrhein-Westfalen 15,20 und im Saarland 19,59. Den Spitzenplatz nimmt Bremen ein. Von 1000 Kinder und Jugendlichen werden knapp 28 in der Vollzeitpflege oder in einem Heim untergebracht.

Auch bei den Ausgaben für die Hilfen zur Erziehung, die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie bei den Hilfen für junge Volljährige nimmt Baden-Württemberg mit 360 Euro pro jugendlichem Einwohner den Spitzenplatz in der Republik ein. Das nächste im Ranking kommende westliche Bundesland ist Schleswig-Holstein mit 495 Euro oder plus 38 Prozent gegenüber dem Südweststaat. Der Main-Tauber-Kreis rangiert hier mit 358 Euro zwar im unteren Mittelfeld der Landkreise, was mit Nachholeffekten zu begründen sei.

Einen hohen Stellenwert misst die Studie der Frage bei, warum es bei sinkender Zahl von Kindern und Jugendlichen zu mehr Ausgaben kommt. In den Blick wurden deshalb Zusammenhänge mit der Arbeitslosenquote, Hartz-IV-Bezug und den Alleinerziehenden genommen. Diese Analyse entspricht den Aussagen, die der zweijährige vom Landkreis vorgelegte Familienbericht macht: Kinder (Null bis 18 Jahre), die in einer Familie mit Hartz-IV-Bezug leben, weisen einen 22-fach höheren Risikofaktor auf, eine stationäre Hilfe in Anspruch zu nehmen, als nicht von Armut betroffene Kinder. Bürger nannte als einen Grund das objektiv belastendere Leben.

Risikofaktoren

Auch die Familienform hat einen Einfluss auf die Inanspruchnahme stationärer Hilfen. So haben Kinder von Alleinerziehenden den Risikofaktor 18, die in einer Stiefelternkonstellation – umgangssprachlich Patchwork-Familie – einen Risikofaktor von 54 auf stationäre Hilfen. Der KVJS-Experte spricht von einer Zunahme dieser Patchwork-Familien im ländlichen Raum. Weil sich städtische Entwicklungen in der Regel mit einigem Zeitverzug auch im ländlichen Raum zeigen, spricht er von einem „Verlust ländlicher Ländlichkeit“.

Bei den von Scheidung betroffnen Kindern liege der Main-Tauber-Kreis im Übergang vom mittleren zum unteren Bereich. „Trennung und Scheidung sind eine Vorform zu Alleinerziehung und Stiefelternschaft. Der Main-Tauber-Kreis ist ganz klar ein mittelstark belasteter Landkreis“, so der Experte.

Dr. Ulrich Bürger warnte jedoch davor, im Umkehrschluss zu meinen, dass Alleinerziehende oder Eltern in Patchwork-Familien ihre Kinder weniger liebevoll oder unaufmerksamer betreuten. Vielmehr sei es so, dass sich häufig Problemlagen überlappten.

Als Anregung gab er dem Ausschuss mit auf den Weg, den Anteil der derzeit bei 39 Prozent liegenden Vollzeitpflege, sowohl aus finanzieller als auch aus sozialpädagogischen Gründen, zu erhöhen und die Personalausstattung des Pflegekinderdienstes wie auch der Sozialen Dienste in den Blick zu nehmen. Das sei vor dem Hintergrund der sozialstrukturellen Ausgangslage deshalb wichtig, weil eine Überlastung zu einer Steigerung der stationären Unterbringung von Kindern und Jugendlichen führen könne. Positiv merkte er die gute Ausstattung der Erziehungsberatungsstellen als für Eltern niederschwelliges Angebot an.

Knappes Gut

Sein Fazit lautete: „Kinder und Jugendliche werden ein immer knapperes Gut. Deshalb müssen wir alles dafür tun, dass sie gut aufwachsen.“

