Frage: Welcher Prozentsatz Haushaltsabdeckung ist beim aktuellen LTE-Standard erreicht worden?

Michael Reifenberg: Die Frequenzen, die 2015 für mobiles Breitband versteigert wurden, enthalten eine Verpflichtung zur Versorgung der Bevölkerung. Diese Versorgungsauflage verpflichtet jeden Mobilfunknetzbetreiber dazu, mindestens 98 Prozent der Haushalte bundesweit und 97 Prozent der Haushalte je Bundesland mit 50 Mbit/s zu versorgen. Überdies sind die Autobahnen und ICE-Strecken vollständig zu versorgen. Die Versorgungsauflage muss ab 1. Januar 2020 erfüllt sein.

Die Bundesnetzagentur überwacht den Netzausbau im Rahmen der den Mobilfunknetzbetreibern auferlegten Versorgungsverpflichtungen. Sie verfügt über Messtechnik, mit der sie die Erfüllung der Versorgungsauflagen durch die Mobilfunkanbieter überprüft. Zudem legen die Netzbetreiber der Bundesnetzagentur Mobilfunkversorgungsdaten vor. Fragen zur vorhandenen Netzabdeckung richten Sie bitte an die Mobilfunknetzbetreiber.

Frage: Gibt es im Vergleich zur Ausschreibung im Jahr 2015 höhere Hürden, eine bessere Netzabdeckung in dünn besiedelten Gebieten zu erreichen?

Reifenberg: Die Ausführungen zu den Versorgungsauflagen der 5G-Frequenzenauktion finden Sie auf den Seiten 8-11 des von der Bundesnetzagentur am 16.11.2018 vorgelegten Entscheidungsentwurfs (URL: www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2018/Entscheidungsentwurf.pdf).

Frage: Wer definiert, an welchen Standorten die 500 Basisstationen zu errichten sind, um die Versorgungsverpflichtung „weiße Flecken“ zu erfüllen?

Reifenberg: Die Auswahl der Standorte erfolgt auf Anforderung der Bundesländer (Weitergabe der Bedarfe der Gemeinden), ggf. unterstützt durch Auswertung der „Funkloch-App“.

Frage: Ist die Aufforderung an die Bieter zum Infrastruktur-Sharing oder Roaming nur eine Empfehlung, oder wird dieser Punkt bei der Frequenzzuteilung eine Rolle spielen?

Reifenberg: Infrastruktur-Sharing und Roaming können einen Beitrag zur besseren Mobilfunkversorgung leisten. Frequenzzuteilungsinhaber können unter Beachtung des Wettbewerbs- und Kartellrechts Kooperationen zum gemeinsamen wirtschaftlichen Netzausbau eingehen (sog. „burden sharing“). Aus Sicht der Bundesnetzagentur ist es sachdienlich, dass Infrastruktur-Sharing zum kosteneffizienten Netzausbau im Interesse einer besseren Versorgung des ländlichen Raums in den Gebieten genutzt wird, in denen bisher kein Netzausbau erfolgte und in absehbarer Zeit nicht erfolgen würde. Auch Roaming kann zur besseren Flächenversorgung beitragen. Netzbetreiber unterliegen hierbei einem Verhandlungsgebot.

Frage: Welche Frequenzabdeckung könnte schon nach dem aktuellen LTE-Standard erreicht werden, wenn die Mobilfunkanbieter Roaming zulassen würden?

Reifenberg: Informationen zur aktuellen Mobilfunkabdeckung kann die Bundesnetzagentur derzeit nicht zu Verfügung stellen. Sobald genügend Daten vorliegen, wird die Bundesnetzagentur eine Auswertung der Messungen mit der Funkloch-App in einer Karte zusammenfassen und veröffentlichen.

Michael Reifenberg Pressestelle Bundesnetzagentur

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019