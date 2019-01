Versorgung als Universaldienstverpflichtung

„Die Landkreisverwaltung des Main-Tauber-Kreises hat im Jahr 2018 bereits zum zweiten Mal Vertreter der drei Kommunikationsunternehmen Telekom, Vodafone und Telefonica zu einem Sachstandsbericht in den zuständigen Kreistagsausschuss eingeladen. Die Vertreter berichteten über die Ausbauvorhaben zur Mobilfunkversorgung im Main-Tauber-Kreis.

Auf Grund dieser Ausführungen ist der Landkreisverwaltung und den Städten und Gemeinden bekannt, dass primär die Telekom den Ausbau vorantreibt. Vodafone bringt sich verhalten und Telefonica nur rudimentär in Ausbauprojekte ein. Von der Telekom wurde vorgetragen, dass im Jahr 2018 Planungsarbeiten durchgeführt und die entsprechenden Projekte 2019 baulich umgesetzt werden.

In einem aktuellen Bericht informiert uns die Telekom, dass im Jahr 2019 insgesamt 27 Funkmasten ertüchtigt bzw. neu errichtet werden (Beispiel Höhefeld).

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises wird im März /April 2019 bei den Telekommunikationsunternehmen die Standorte im Detail erfragen und einen aktuellen Mobilfunk-Versorgungsatlas herausgeben.

Parallel zu dieser Aktivität steht die Landkreisverwaltung in regelmäßiger Verbindung zu unseren Bundestagsabgeordneten Alois Gehrig und jetzt auch wieder zu Nina Warken, welche die Interessen des Main-Tauber-Kreises an die Bundesnetzagentur herantragen. Von dort fließen die Informationen in die Gespräche der Bundesnetzagentur mit den Telekommunikationsanbieter ein. Jüngste detaillierte Forderung des Landkreises ist, neben den flächendeckenden Ausbau auch alle im Main-Tauber-Kreis verlaufenden Schienenstrecken in den Mobilfunkausbau einzubinden.

Schlussendlich hat der Kreistag des Main-Tauber-Kreises auf Anregung der CDU in seiner Sitzung am 5. Dezember 2018 einstimmig eine Resolution verabschiedet. Diese Resolution fordert den

· flächendeckenden Mobilfunkausbau im Main-Tauber-Kreis, · das nationale Roaming und · die Aufnahme der Mobilfunkversorgung in das Telekommunikationsgesetz als Universaldienstverpflichtung.

Die Resolution ging an das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie an das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg und das Ministerium für Inneres und Digitalisierung Baden-Württemberg.

Wir erwarten in den nächsten Tagen erste Reaktionen.

Wir stehen also unmittelbar mit den entscheidenden Bundes- und Landesministerin in Kontakt und nehmen Einfluss auf die Entscheidungsfindung.“

Dezernent Jochen Müssig Landratsamt Main-Tauber-Kreis

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019