VGMT zieht nach einem Jahr eine positive Bilanz

Seit einem Jahr verkehrt unter dem Namen „Ruf-Taxi“ ein bedarfsorientiertes Mobilitätsangebot als Ergänzung zum bestehenden ÖPNV mit Bahn und Bus im Main-Tauber-Kreis.

Main-Tauber-Kreis. An Schultagen werden ergänzende Fahrten während der Schwachverkehrszeiten und in Tagesrandlagen angeboten. Während der Schulferien sowie an Sonn- und Feiertagen steht in der Regel von morgens bis abends ein vertaktetes Fahrplanangebot zur Verfügung. Orte, die bisher nicht oder kaum an den ÖPNV angebunden waren, profitieren besonders von dem neuen „Ruf-Taxi“-System.

Die Fahrgäste bestellen das „Ruf-Taxi“ telefonisch oder online vor. Das „Ruf-Taxi“ fährt dann nur diejenigen Verbindungen des Fahrplanes, die tatsächlich benötigt werden. Liegen mehrere Fahrtbuchungen vor, werden die Fahrtwünsche miteinander kombiniert.

„Im Ruf-Taxi gilt der Tarif des Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). Eine Fahrt von der Haltestelle „Lauda, Ramstal“ an die Haltestelle „Bad Mergentheim, Solymar Therme“ kostet beispielsweise nur 2,60 Euro. Inhaber von VRN-Halbjahres- und Jahreskarten wie zum Beispiel dem Maxx-Ticket, der Karte ab 60 oder dem Rhein-Neckar-Ticket können das „Ruf-Taxi“-Angebot ohne Aufpreis nutzen“, erläutert VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas.

13 000 Fahrgäste

13 000 Fahrgäste haben das „Ruf-Taxi“ im ersten Jahr genutzt. Im Januar 2018 nutzten 658 Personen das neue Mobilitätsangebot im Landkreis. Mit 1328 Fahrgästen war der Dezember 2018 der am stärksten nachgefragte Monat, knapp gefolgt vom August mit 1310 Fahrgästen. „Wir freuen uns über die kontinuierlich steigenden Nutzerzahlen. Die hohen Fahrgastzahlen zeigen, dass das ’Ruf-Taxi’ auch in den Ferien eine gute Mobilitätsalternative darstellt“, erklärt Jochen Müssig, Dezernent beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis und VGMT-Geschäftsführer.

Die meisten Beförderungsfälle im ersten Jahr erfolgten in Richtung Bad Mergentheim mit mehr als 3000 Fahrgästen, gefolgt von Lauda-Königshofen mit etwa 1350 Fahrgästen, Wertheim mit rund 1250 Fahrgästen, Tauberbischofsheim, Külsheim, Boxberg und Creglingen mit jeweils etwa 1000 Fahrgästen und Freudenberg mit mehr als 500 Fahrgästen. „Insgesamt sind wir mit dem bisherigen Projektverlauf und der Entwicklung der Fahrgastzahlen sehr zufrieden“, fasst Müssig zusammen.

12,1 Prozent Abrufquote

Von rund 76 000 angebotenen „Ruf-Taxi“-Fahrten wurden 2018 nahezu 9200 Fahrten durchgeführt. „Das entspricht einer Abrufquote von 12,1 Prozent. Unser Ziel ist es die Abrufquoten mittelfristig auf durchschnittlich 25 Prozent zu steigern. Um die Bekanntheit des fahrplanmäßigen ’Ruf-Taxi’-Angebots und die Inanspruchnahme weiter zu steigern, soll das neue Mobilitätsangebot gerade in Gebieten mit einer aktuell geringeren Nutzung intensiver beworben werden“, erklärt Dezernent Jochen Müssig.

Ein weiterer Schritt zur Qualitätsverbesserung des neuen Mobilitätsangebots war die Aufnahme einiger neuer „Ruf-Taxi“-Fahrten sowie 40 weiterer Haltestellen in die „Ruf-Taxi“-Fahrpläne zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018. „Hierdurch minimieren sich einerseits die innerörtlichen Fußwege unserer Fahrgäste und andererseits sind seither auch attraktive Freizeiteinrichtungen wie die Solymar Therme in Bad Mergentheim, das Krankenhaus in Tauberbischofsheim, weitere Wohngebiete und Einkaufszentren mit dem ’’Ruf-Taxi’ erreichbar“, sagt Dezernent Jochen Müssig erfreut.

Buchung rund um die Uhr

Neben der Buchung über Telefon 0621/1077077 haben die Fahrgäste auch die Möglichkeit, direkt über die Webseite www.vrn.de oder in der myVRN-App die gewünschte „Ruf-Taxi“-Fahrt online zu buchen. VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas hebt hervor, dass „’Ruf-Taxi’-Bestellungen 365 Tage im Jahr und 24 Stunden täglich möglich sind.“ Zu beachten sind lediglich die tagesaktuellen Bestellfristen.

Von Montag bis Samstag (werktags) können Nutzer das „Ruf-Taxi“ mit einer Vorlaufzeit von einer Stunde zwischen 6 bis 18 Uhr vorbestellen. Bestellungen für Sonn- und Feiertage müssen bis spätestens 18 Uhr des vorangegangenen Werktages erfolgt sein. „Für regelmäßig wiederkehrende Fahrten können die Nutzer auch telefonische Dauerbuchungen vornehmen“, ergänzt Thorsten Haas.

Informationen zum Fahrplan und zu den Tarifangeboten des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) gibt es rund um die Uhr im Internet unter www.vrn.de, in der kostenlosen myVRN-App und unter www.vgmt.de. Ebenfalls rund um die Uhr erreichbar ist die telefonische Fahrplanauskunft und „Ruf-Taxi“-Zentrale unter Telefon 0621/1077077. Das VGMT-Team ist während der Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle in Lauda oder telefonisch unter Telefon 09343/62140 erreichbar. vgmt

