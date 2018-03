Viel geredet, wenig gesagt

Anzeige

Neue Wege durch das Land? Dies war das Motto der Fachtagung der Heinrich Böll Stiftung am vergangenen Freitag in Lauda. Zunächst muss man zugeben: gute Absicht. Aber viele der dort Anwesenden, darunter auch ich, gingen an diesem Abend unzufrieden und frustriert nach Hause. Warum dies?

Nun, kurz gesagt, von einigen Teilnehmern wurde viel geredet aber wenig gesagt,zumindest was die große Zahl der anwesenden abgehängten Bauland und Umpfertäler betrifft. Hierzu einige Anmerkungen. Neue Wege durch das Land? Warum dies, wenn die alten Wege vorhanden aber einfach nicht genutzt werden. Herr Hantel, wir wollen keine neuen Zughalte auf der Strecke Osterburken-Lauda. Uns Anwohnern würde genügen, die seit 150 Jahren bestehenden Halte wieder dazu zu benutzen, wozu sie da sind: nämlich zum Halten. Ach ja, der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn hat sich ja elegant aus der Affäre gezogen, da er nur das liefert, was das Land bestellt. leider war ja kein Teilnehmer der Landesregierung anwesend. Prof. Monheim stellte tolle Konzepte vor, ebenso der MdB Gastel. Nur nutzt es uns hier nichts, wenn in der Uckermark oder im Schwarzwald etwas funktioniert und wir hier übergangen werden.

Der Hinweis des MdB Gastel, er kann ja nicht in Landespolitik eingreifen, hinterlässt nur einen bitteren Nachgeschmack. Anscheinend redet ein Angehöriger des Verkehrsausschusses des Bundestages nicht mit seinem Parteikollegen in Stuttgart.