Viele praktische Ideen und Tipps

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Bereits zum zweiten Mal können sich Gartenfreunde, Kunstliebhaber sowie Familien anlässlich der Bronnbacher Gartentage auf ein kunterbuntes Programm freuen. Der Gartenmarkt findet am Samstag, 5. Mai, von 10 Uhr bis 18 Uhr statt. Am Sonntag, 6. Mai, öffnen die Stände nach der heiligen Messe mit gregorianischem Choral um 11.30 Uhr und schließen um 18 Uhr.

Neben Sonderführungen rund um die Gärten und einer Vernissage in der neuen Galerie, können Besucher auf dem Gartenmarkt verweilen. Er bietet ein hochwertiges Sortiment an verschiedenen Pflanzen und Stauden, Gartenwerkzeuge, Gartenmöbel und vieles mehr. Die Besucher können praktische Ideen für die eigene Garten- und Hausgestaltung sammeln und sich von Fachleuten beraten lassen. Außerdem bieten erfahrene Gärtner kurze Vorträge zu verschiedenen Gartenthemen an. Der Klosterladen ist ganztags für Besucher geöffnet. Es finden Führungen durch die Klosteranlage zu den regulären Zeiten statt.

Der Eintritt in die Klosteranlage ist an diesem Wochenende vergünstigt. Der Eintritt zum Gartenmarkt ist frei. lra