Vier Standorte im Kreis dürfen kräftig wachsen

Mit der starken Nachfrage nach gewerblichen Flächen geht zudem ein Maßstabssprung bei der Einzelfläche einher. Wurden früher von Firmen in der Regel Flächen von deutlich unter fünf Hektar nachgefragt, so äußern die Unternehmen mittlerweile einen Bedarf von fünf bis zehn Hektar.

„Wir müssen sehen, dass wir bei dieser wirtschaftlichen Dynamik als Regionalverwaltung keinen verwaltungstechnischen Flaschenhals schaffen, der die Unternehmen in ihrer Entwicklung hemmt“, machte Verbandsdirektor Klaus Mandel deutlich, dass Handlungsbedarf von Seiten des Regionalverbands bestand. „Wir mussten eine Grundlage schaffen, damit wir und die Kommunen unmittelbar auf Anfragen reagieren und diese auch bedienen können.“ Die Region der Weltmarktführer brauche eine Basis, auf der sie schnell handeln könne.

Bestflächen im Fokus

„Das planerische Instrument dafür haben wir mit dem regionalen Gewerbeflächenentwicklungskonzept Heilbronn-Franken 2030 geschaffen, so Mandel. Es schaffe die Voraussetzungen für die kommunale Bauleitplanung, ohne dass eine permanente einzelfallbezogene Änderung des Regionalplans notwendig wird. Gegenstand des Konzepts sind Erweiterungen über fünf Hektar. Im Fokus des Konzepts stehen die regionalen Bestflächen, die in den vergangenen Jahren eine hohe gewerbliche Entwicklungsdynamik gezeigt haben.

Im Verbandsgebiet gibt es 52 solcher Standorte. Bei der Bestandserhebung habe sich ergeben, dass nur 20 dieser Gewerbegebiete zusätzliche Flächen benötigen, erklärte Planer Sascha Weisser. Insgesamt gab es einen Ausweisungsbedarf von rund 495 Hektar.

Dieser Bedarf wurde bei der Ausarbeitung des Konzepts einer Prüfung unterzogen. So wurde beispielsweise untersucht, ob es bei benachbarten Schwerpunkten gleiche oder bessere Reserven gibt. „Wir wollten natürlich auch die Flächeninanspruchnahme durch das Aktivieren vorhandener Reserven so gering wie möglich halten“, nannte Weisser ein weiteres Ziel des Gewerbeflächenentwicklungskonzepts. Es blieben letztlich 460 Hektar als Bedarf übrig, der jedoch nicht vollkommen erfüllt werden konnte. Tatsächlich werden durch die gebietsscharfen Ausweisungen rund 448 Hektar abgedeckt. Davon sind knapp 65 Hektar bereits als Gewerbefläche ausgewiesen, so dass rund 383 Hektar neue gewerbliche Flächenausweisungen hinzukommen.

„Das Konzept beinhaltet auch einen Flächentransfer vom Verdichtungsraum, wie Heilbronn, in den ländlichen Raum“, stellte Weisser fest. „In den Städten sind die Gewerbeflächen oftmals von Wohngebieten umsäumt, so dass eine Expansion nicht mehr möglich ist.“ Langfristig müsse man deshalb die Siedlungsansätze in den Ballungszentren wohl überdenken.

Von den 20 Schwerpunkten für die Erweiterung der gewerblichen Fläche liegen vier im Verdichtungsraum, vier in Randzonen des Verdichtungsraums, drei im Verdichtungsbereich des ländlichen Raums sowie neun im ländlichen Raum. „Fünf Schwerpunkte werden interkommunal organisiert, was gut funktioniert“, sagte Weisser.

Im Main-Tauber-Kreis wurden vier Standorte berücksichtigt. Für den Industriepark ob der Tauber ist eine Erweiterung um 26,2 Hektar (Bedarf 27,8 Hektar) vorgesehen, beim Industriepark A 81 27,7 Hektar (Bedarf 27,7 Hektar) sowie für die Standorte Bestenheid I/II und Almosenberg 19,7 Hektar (Bedarf 18 Hektar).

Nicht alle Wünsche erfüllt

Bad Mergentheim und Mulfingen schauen beim regionalen Gewerbeflächenentwicklungskonzept ein wenig in die Röhre. Die Kurstadt geht gar leer aus. Dennoch lobte Bad Mergentheims Oberbürgermeister Udo Glatthaar, wie auch die Redner alle Fraktionen, das Konzept, machte aber auch ein paar kritische Anmerkungen. „Im Fall Bad Mergentheims wurde eine 35 Hektar große Gewerbefläche als mögliches Erweiterungspotenzial angesehen, die nicht im Besitz der Stadt ist und dies auf absehbare Zeit auch nicht sein wird“, führte der Oberbürgermeister aus. „Ich kann doch die Entwicklung eines Betriebs wie Würth nicht einschränken, sondern muss andere Möglichkeiten suchen.“

Im Falle der Stadt Bad Mergentheim sei dies dringend erforderlich, da aufgrund des permanenten Zuzugs die Wohnlage immer größer werde und man als Stadt zusehen müsse, dass man innerörtliches Gewerbe auf die Fläche bringe. „Gerade in den Herrenwiesen ist das dringend geboten. Wir brauchen Gewerbeflächen für ein sinnvolles Umbauprogramm unserer Stadt“, so Glatthaar.

Mulfingen hatte einen Bedarf von 29 Hektar angemeldet, letztlich aber nur 11,4 Hektar zugesprochen bekommen. „Hier hat unsere Alternativstandortuntersuchung ergeben, dass in Niederstetten und Schrozberg vergleichbare Gewerbeflächen vorhanden sind“, so Sascha Weisser. „Zudem gibt es im Siegwasen in Mulfingen als Reserve noch eine landwirtschaftliche Fläche, die im Bedarfsfall, also wenn ebm Papst erweitern wollte, ohne Probleme herangezogen werden könnte.“

Auf Entwicklungen reagieren

„Die Planung ist nicht in Stein gemeißelt“, betonten Verbandsdirektor Klaus Mandel und Planer Sascha Weisser unisono. In diesem Fällen könnte die im Jahr 2014 geschaffene Ausnahmeregelung zur Überschreitung der gebietsscharfen Abgrenzung angewendet werden. Damit stünden auch für die Standorte, die nicht Bestandteil des Konzepts sind, kurzfristige Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ebenso bestehe künftig die Möglichkeit, bei heute nicht absehbaren Entwicklungen den Regionalplan per Einzeländerung anzupassen. Das Konzept findet in der 18. Änderung des Regionalplans seinen Niederschlag.

