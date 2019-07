Vom Brauen bis zu Bisons

Main-Tauber-Kreis.Der Auswahlausschuss des Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber entschied am Montag über die zum zehnten Projektaufruf eingegangenen Projektanträge im Rathaus in Ilshofen. 341 000 Euro wurden hierfür an EU-Mitteln ausgelobt. Folgende Maßnahmen werden gefördert.

Durch die Gründung einer Hofbrauerei wird ein innovatives Projekt mit Steigerung der regionalen Wertschöpfung in Igersheim-Holzbronn unterstützt. Die Rohstoffe für die Hofbrauerei sollen vor Ort angebaut und regional bezogen werden. Darüber hinaus sind Veranstaltungen, wie Brauereiseminare geplant.

In Schöntal-Westernhausen wird mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union und des Landes Baden-Württemberg ein wichtiges Grundversorgungsangebot gesichert. Der Gasthof „Zum Ochsen“ erweitert die Zahl seiner Gästezimmer. Dadurch kann der Landgasthof, der gleichzeitig als sozialer Treffpunkt im Ort gilt, in seiner Existenz gesichert werden.

Für betreutes und gleichzeitig bezahlbares Wohnen im Alter sorgt ein Vorhaben mitten im Ortskern von Igersheim. Ein Seniorenwohnheim mit ambulanter Pflegebetreuung soll dies ermöglichen. Insgesamt acht Appartements sind geplant, die zukünftig Wohnraum für ältere Menschen bieten sollen.

Bisons stehen im Mittelpunkt des neuen Hohenloher Prärie-Trails, der in Schrozberg-Standorf entstehen wird. Neben einem einmaligen Lehrpfad zum Thema Bisons sind eine Grillhütte mit Kinderspielmöglichkeiten und eine Aussichtsplattform geplant.

Insgesamt binden die vier Leader-Projekte Fördermittel von rund 290 000 Euro an EU-Mitteln und 180 000 Euro an Landesmitteln. Sie lösen ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 1,85 Millionen Euro aus. Der nächste Projektaufruf wird im September 2019 veröffentlicht.

