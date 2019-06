Vom figürlichen Zeichnen bis zur Bildhauerei

Main-Tauber-Kreis.Im Rahmen der Bronnbacher Akademie finden in den Sommermonaten Juli und August eine Reihe von Kunstkursen statt. Der dreitägige Kurs „Figürliches Zeichnen/Modeillustration“ mit Marlena Frank von Freitag, 12. Juli, bis Sonntag, 14. Juli, bietet eine intensive Auseinandersetzung mit Wahrnehmung und Betrachtung der menschlichen Figur. Durch die Darstellung verschiedener Körper in unterschiedlichen Posen wird das schnelle Skizzieren der Figur geübt und dabei verschiedene Zeichentechniken ausprobiert. Der Kurs eignet sich für Anfänger und Fortgeschrittene und dient auch der Mappenvorbereitung zur Aufnahme an Hochschulen und Akademien.

Motiv im Quadrat

„Alles im Quadrat – Acryl und Öl“ lautet der Titel des Kunstkurses von Freitag, 19. Juli, bis Sonntag, 21. Juli. Unter Anleitung von Gunter Schmidt werden in diesem dreitägigen Kurs mitgebrachte Motive auf einen quadratischen Ausschnitt reduziert und das ursprüngliche Motiv verfremdet. Die so entstehenden Formen bilden das Kompositionsgerüst auf quadratischem Malgrund. Erste dünnflüssige Grundierungsschichten werden mit einer Walze aufgetragen, nachfolgende Schichten werden in Annäherung an die Vorlage malerisch ausgearbeitet. Tipps und Tricks für Angefangenes und noch nicht Gereiftes zur Überwindung des „toten Punktes“ werden erläutert.

Am Wochenende Samstag, 20. Juli, und Sonntag, 21. Juli, steht die jahrhundertealte Handwerkskunst Filzen im Mittelpunkt. Aus dem Naturprodukt Schafwolle lassen sich geräumige Handtaschen, Handytaschen oder Geldbeutel herstellen. Der Kurs eignet sich für Anfänger und Fortgeschrittene mit Erfahrungen im Nassfilzen. Weitere Informationen erteilt die Kursleiterin Christine Hornung unter der Mailadresse christinehornung@gmx.net.

Von Montag, 22. Juli, bis Freitag, 26. Juli, führt Bildhauer Kurt Grimm aus Kleinrinderfeld in die Welt der Steinbearbeitung ein. Mit Fingerspitzengefühl und Geduld rückt man dem Stein zu Leibe und formt ihn. Die Kursteilnehmer arbeiten an verschiedenen Sandsteinarten, die auch für Anfänger gut zugänglich sind. In den fünf Kurstagen entstehen so überraschende Werke. Der Werkstoff Sandstein kann beim Kursleiter zum Selbstkostenpreis erworben werden.

Drucktechnik

In dem fünftägigen Kurs „Abenteuer Tiefdruck – Radierung “ unter der Leitung von Helmut Anton Zirkelbach und Manfred Bodenhöfer von Montag, 22. Juli, bis Freitag, 26. Juli, geht es um das Kennenlernen elementarer Techniken des Tiefdrucks, speziell der Radierung. Diese bietet verschiedene Verfahren und Ausdrucksmöglichkeiten. Die Teilnehmer werden die Techniken „Kaltnadel“, „Strichätzung“ und „Aquatinta“ kennenlernen, von der Herstellung der Platte über das Drucken bis hin zur korrekten Beschriftung des Druckbogens. Zeichnerische Fertigkeiten und das Wissen um Linie, Schraffur, Perspektive und Helldunkel werden ebenfalls vermittelt. Materialangaben erfolgen bei der Anmeldung. Dieser Kurs findet ein zweites Mal in der darauffolgenden Woche von Montag, 29. Juli, bis Freitag, 2. August, statt.

Zum Beginn der Sommerferien wird das Kloster Bronnbach für drei Tage zur Begegnungsstätte für junge Künstler zwischen 9 und 15 Jahren. Unter dem Motto „Dreimal Eins“ durchlaufen die Kinder von Montag, 29. Juli, bis Mittwoch, 31. Juli, unter Anleitung von Kursleiter Gunter Schmidt einen Kunst-Parcous bei dem sie die verschiedensten künstlerischen Techniken kennenlernen und ausprobieren können. Angebote wie Malerei, Collage, Bildhauerei mit Speckstein und Drucktechniken dürfen ausprobiert werden. Es bestehen Shuttle-Möglichkeiten für die Kinder aus Richtung Bad Mergentheim, Lauda und Tauberbischofsheim sowie ein Hol- und Bringdienst von Wertheim aus. Weitere Informationen zu den Zusteigepunkten gibt es nach der Anmeldung.

Der Kurs wird durch die Alfred-Prassek-Stiftung gefördert. Anmeldungen zu den Kursen nimmt Gunter Schmidt unter Telefon 09341/7961 oder per E-Mail an atelier@gunterschmidt.de entgegen. Weitere Informationen gibt es unter www.kloster-bronnbach.de im Internet. lra

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.06.2019