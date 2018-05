Von der Sensorik bis zur Geschichte des Weinanbaugebiets

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Welche Besonderheiten hat das Weinland Taubertal zu bieten? Darüber können die speziell ausgebildeten Weingästeführer des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“ profunde Auskunft geben. Ein neuer Basiskurs hat im Mai 2018 begonnen.

Das Taubertal ist weinrechtlich in die Anbaugebiete Baden, Württemberg und Franken gegliedert. Im Jahr 2009 hat sich der Arbeitskreis „Weinland Taubertal“ gebildet. Er möchte erreichen, dass das „Liebliche Taubertal“ von Rothenburg o.d.T. bis nach Wertheim am Main als einheitliche Weinregion wahrgenommen wird. Hierfür wurden 2010 bereits 22 Weingästeführer ausgebildet. Am neuen Grundkurs nehmen 19 Damen und Herren teil. „Auch sie werden an 15 Kurstagen von Mai bis September mit grundlegendem Wissen über das Taubertal allgemein und den Weinbau im Spezifischen vertraut gemacht. In einer Abschlussprüfung werden sie dann ihre erworbenen Kenntnisse auf den Prüfstand stellen“, erklärt Jochen Müssig, Dezernent im Landratsamt Main-Tauber-Kreis in Tauberbischofsheim.

Nach einer ersten Veranstaltung bei den Becksteiner Winzern zum Thema „Weinverkostung/Sensorik“ fand nun der offizielle Auftakt für den neuen Basiskurs im Landratsamt statt. Jochen Müssig dankte den Teilnehmern für ihre Bereitschaft, das „Liebliche Taubertal“ und das Weinland zu vertreten. Gleichzeitig versorgte er sie mit wichtigen Informationen über Tourismusangebote und Produktlinien.