Von Kleinkindkost zum Familienessen

Main-Tauber-Kreis.Das Landwirtschaftsamt des Landratsamts Main-Tauber-Kreis bietet einen neuen Termin für den Kurs „Essen wie die Großen“ zur Ernährung von Kleinkindern beim Übergang auf die Familienkost an.

Der Workshop findet am Donnerstag, 14. März, von 9 bis 12 Uhr im Landwirtschaftsamt, Wachbacher Straße 52 in Bad Mergentheim, statt. Der Kurs befasst sich mit der Zeit, wenn aus dem Baby ein Kleinkind geworden ist und es sich zunehmend für das Familienessen interessiert. Die ersten Zähne sind schon da, und das Kind ist körperlich so weit entwickelt, dass es immer mehr festere Lebensmittel mitessen kann. Die Teilnehmer erfahren bei einem Kurzvortrag, wie eine kindgerechte Kost aufgebaut sein sollte und wie die Umstellung hierauf gelingt. In der Küchenpraxis werden leckere Kleinkindgerichte, geeignete Getränke und gesunde Alternativen zu industriell hergestellten Kinderlebensmitteln zubereitet. Für Lebensmittel fällt ein kleiner Kostenbeitrag an.

Für die Workshops sind eine Schürze, ein Haargummi bei langem Haar und Behälter für Kostproben mitzubringen. Eine Anmeldung bis Montag, 11. März, ist erforderlich. Anmeldungen werden unter Telefonnummer 07931/4827-6307 oder per E-Mail an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de beim Landwirtschaftsamt entgegen genommen. lra

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.03.2019