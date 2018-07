„Von Menschen und Maschinen“ lautete der Titel von Aytekin Celiks Auftaktvortrag bei der Medienwerkstatt

Anzeige

Wie ändert und entwickelt sich die Gesellschaft durch das Internet, lautet die zentrale Frage von Aytekin Celik, studierter Informatiker und Sozialpädagoge, der beim Stadtjugendring Stuttgart als Medienpädagoge arbeitet. „Jemand der heute auf die Welt kommt, wird mit Robotern zusammenleben“, lautete seine Eingangsthese. Und derjenige wird später auch von Robotern gepflegt werden.

Denn Celik ist sich sicher: „Wir steuern auf eine komplett digitalisierte Gesellschaft zu.“ Kein Entrinnen gebe es da, weshalb es sich mit diesem Fakt auseinanderzusetzen gelte. Deshalb plädiert er für Medienkompetenz, die eine Teilhabe an der digitalisierten Gesellschaft sichere. Das sei die eigentliche Herausforderung der Pädagogik.

Der Begriff Roboter komme aus dem Tschechischen und bedeute übersetzt Zwangsarbeiter. „Jeder entwickelte Mensch möchte eigentliche einen Sklaven haben, der Arbeiten übernimmt, die die entwickelte Gesellschaft nicht mehr machen will“, so der Referent. Es gebe jedoch Unterschiede in der Akzeptanz von Robotern. So würden sie in Asien geliebt, in der westlichen Welt hingegen häufig als unkontrollierbare künstliche Wesen, die sich einst gegen den Menschen auflehnen werden, verdammt.