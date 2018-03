Von Pferdekutschen zu eisernen Dampfrössern

Anzeige

1858 bereiteten Bodenuntersuchungen und 1864 Vermessungen den Bau der Taubertalbahn vor. 1864 wurden die Bauarbeiten aufgenommen. Projektleiter war der aus Gerlachsheim stammende Großherzogliche Oberbaurat Franz Keller.

Der Krieg von 1866 zwischen Preußen und Österreich unterbrach diese Arbeiten, doch konnte 1867 ein erster Teilabschnitt, 1868 dann die ganze Strecke bis nach Wertheim befahren werden. Die Brücken, Tunnels und hohen Dämme in den Schleifen des Taubertals, die individuell gestalteten Bahnhofsbauten und die vielen Bahnwärterhäuser sind eindrucksvolle Leistungen der damaligen Ingenieure und Architekten, die der Gegend ein besonderes Gepräge geben.

Neben dem Vortrag von Professor Dr. Maaß sind eine Reihe weiterer Veranstaltungen im Jubiläumsjahr vorgesehen. Eine Ausstellung mit historischen Fotografien und Eisenbahnexponaten aus der Sammlung von Uwe Büttner kann seit Donnerstag, 1. März, bis einschließlich Mittwoch, 28. März, im Landratsamt Main-Tauber-Kreis in Tauberbischofsheim besucht werden. Am Freitag, 9. März, findet eine Fachtagung zum Thema „Neue Wege durch das Land? Geschichte und Gegenwart des Schienenverkehrs im Ländlichen Raum“ in der Pfarrscheune in Lauda statt. Eine Anmeldung ist über die Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg unter info@boell-bw.de möglich. Hier gibt es auch nähere Informationen. „Auf den Spuren der Eisenbahn – von der Umpfer zur Tauber“ kann am Samstag, 21. April, von Uiffingen nach Königshofen gewandert werden. Die Anmeldung erfolgt über die Evangelische Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber per E-Mail an info@eeb-od-tauber.de.

Weitere Informationen rund um die Jubiläumsaktivitätensind unter www.main-tauber-kreis.de/tauberbahn sowie in einem Faltblatt zusammengestellt. Dieses ist ab sofort unter anderem im Landratsamt und seinen Außenstellen und in den Rathäusern erhältlich.

Für Fragen rund um das Jubiläum „150 Jahre Tauberbahn“ stehen im Landratsamt Main-Tauber-Kreis Dr. Heiko Schnell, Telefon 0 93 41/82 58 01, und Katrin Stephan, Telefon 0 93 41/8258 25, E-Mail: katrin.stephan@main-tauber-kreis.de, zur Verfügung. lra

