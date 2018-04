Vorbereitungskurs

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Der Landesfischereiverband bietet über den Angelsportverein Dittigheim einen Vorbereitungslehrgang zur Fischerprüfung an. Die Prüfung ist Voraussetzung, um in Baden-Württemberg angeln zu können. Der Lehrgang umfasst die Themenbereiche Fischkunde, Gewässerökologie und Fischhege, Gerätekunde, Fischereirecht, Tier- und Naturschutz, Fangtechnik, Behandlung und Verwertung von Fischen sowie Gerätepraxis. Die Teilnahme am dreißigstündigen Vorbereitungslehrgang ist Pflicht. Nach Abschluss des Lehrgangs erhält der Teilnehmer einen „Nachweis über die Teilnahme am Vorbereitungslehrgang“. Sofern er die Mindeststundenzahl in allen Sachgebieten erreicht hat, kann er zur Fischerprüfung zugelassen werden. Der Ausbildungskurs beim Angelsportverein Dittigheim beginnt am 11. September, die Prüfung findet am 17. November im Technologie- und Gründerzentrum Tauberbischofsheim statt. Anmeldungen sind ab sofort bei Rolf Link, Telefon 09341/4998 möglich.