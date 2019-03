Vorsicht beim Fahren

Main-Tauber-Kreis.Im Frühjahr herrscht Rushhour in Wald und Flur: Vor allem zur Zeitumstellung sollten Autofahrer vorsichtig sein – über Nacht fällt der Berufsverkehr in die Dämmerung. Dann sind viele Wildtiere unterwegs.

Am 31. März werden die Uhren eine Stunde vorgestellt, der Berufsverkehr fällt über Nacht in die Dämmerung. Wildtiere kennen allerdings weder Winter- noch Sommerzeit. Insbesondere Vegetarier wie das Reh schalten im Frühjahr den Energiesparmodus aus und sind vermehrt auf Futter- und Reviersuche. Die Hauptaktivität fällt in die Morgen- und Abenddämmerung, in der Berufsverkehr herrscht. Damit steigt die Gefahr von Wildunfällen. Darauf macht Kreisjägermeister Hariolf Scherer aufmerksam.

Reh am stärksten betroffen

Keine andere große Säugetierart ist so häufig in Verkehrsunfälle verwickelt wie das Reh, geht aus der aktuellen Jagdunfall-Statistik hervor: Allein in der Zeit vom 1. April 2017 bis 31. März 2018 ereigneten sich 191 590 Unfälle mit den Tieren. Das sind mehr als 82 Prozent aller registrierten Kollisionen mit Paarhufern. Insgesamt verunglückten im vergangenen Jahr über 233 000 Rehe, Hirsche und Wildschweine auf deutschen Straßen – das entspricht einem Plus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Wenn ein Tier auf die Fahrbahn läuft, sollte der Fahrer kontrolliert bremsen, abblenden und hupen. Ist ein Zusammenstoß unvermeidbar: Bremse durchtreten, Lenkrad gut festhalten und Fahrtrichtung beibehalten. Nach einem Crash: Warnblinker einschalten, Unfallstelle absichern und die Polizei verständigen. Die informiert dann den Jagdpächter, der die Wildunfallbescheinigung ausstellt und das Tier entsorgt. kjv

