Wärmewende spielt entscheidende Rolle

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Im Rahmen der Förderkulisse „Effiziente Wärmenetze Baden-Württemberg in der Region Heilbronn-Franken“ wird der zweite Fachkongress Nahwärme am Dienstag, 10. April, am Energiezentrum Wolpertshausen im Landkreis Schwäbisch Hall stattfinden. Die zuständigen Stellen der Landkreise in der Region Heilbronn-Franken haben für die kostenfreie Tagesveranstaltung wieder ein interessantes Programm zusammengestellt.

Referenten aus der Region und darüber hinaus haben ihre Teilnahme zugesagt. Im Hinblick auf den bisherigen und zukünftigen Austausch der baden-württembergischen Initiative des Umweltministeriums mit der dänischen Energieagentur konnte auch eine Referentin aus Kopenhagen engagiert werden. Sie wird Musterprojekte und gute Beispiele aus verschiedenen Wärmenetzinitiativen aus ihrem Land vorstellen. Weitere Themen, wie das Heizen in der Zukunft oder die Frage, wie in Zukunft geheizt werden kann, sind von grundsätzlicher Natur. Fachspezifisch wird über die Einbindung großer Solarthermieanlagen oder technische Entwicklungen beim Netzbau informiert.

Ziel der Initiatoren der zweiten Fachkonferenz Nahwärme ist es, zahlreiche Initiativen und Überlegungen zu möglichen Wärmenetzen in der Region zu unterstützen und interessierte Bürger und Akteure zu Möglichkeiten, technischen Entwicklungen und finanziellen Förderungen zu informieren.