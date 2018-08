Waldkauz-Duo auf Beobachtungsposten

Anzeige

Bad Mergentheim.Der Waldkauz (Strix aluco) ist eine mittelgroße Eulenart. Er lebt in ganz Europa, aber auch in Westsibirien, im Iran und kommt sogar in Südostasien vor. Gemeinsam mit der Waldohreule ist er in Mitteleuropa, von baumarmen Regionen abgesehen, die am häufigsten vorkommende Eule. Als Brutareal sind Waldkäuze auf reich gegliederte Landschaften angewiesen, in denen sich Wälder und Baumgruppen mit offenen Flächen abwechseln. Als Höhlenbrüter findet man ihn aber auch in Baumhöhlen sowie in Mauerlöchern, Felshöhlen und Dachböden. Mäuse frisst er bevorzugt. Charakteristisch für diese dämmerungs- und nachtaktive Eulenart ist seine gedrungene Gestalt mit rundem Kopf und einer rindenähnlichen Gefiederfärbung. Weithin hörbar ist von September bis November sowie im zeitigen Frühjahr der Reviergesang des Männchens. Diese Duo (Bild) entdeckte unser Fotograf bei Bad Mergentheim. rsc/Bild: Roland Schönmüller