Das reich bebilderte Buch „Wandern im Ländle“ stellt die 25 schönsten Routen aus der Zeitschrift „Mein Ländle“ vor. Beschrieben werden auch zwei Touren im „Lieblichen Taubertal“.

Main-Tauber-Kreis. „Bereits seit einigen Jahren tragen der Panoramaweg Taubertal’ von Rothenburg ob der Tauber bis Freudenberg am Main sowie der Rundwanderweg ,Romantisches Wildbachtal’ das Siegel ‚Wanderbares Deutschland’“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“. Dadurch erhalte man auch viel Zuspruch von den Wanderern, was insgesamt positiv für das „Liebliche Taubertal“ sei.

Auf die beiden Qualitätsrouten wird auf zwölf Seiten in dem im Stuttgarter Chr. Belser-Verlag erschienenen Buch eingegangen. Autor Jürgen Gerrmann beschreibt auf 160 Seiten „die schönsten Wanderungen in Baden-Württemberg“.

Der „Panoramawanderweg Taubertal“ wird unter dem Titel „Von Schloss zu Schloss – zu Fuß durch die Weltgeschichte“ präsentiert. Auf acht Seiten ist der Weg unter anderem mit Bildern der Schlösser in Bad Mergentheim und Weikersheim als Spiegelbild der Welt- und Religionsgeschichte mit Burgen, Schlössern, Kirchen und Klöstern dargestellt. Die Beschreibung der fünf Etappen des 135 Kilometer langen Wanderweges ist mit dem Hinweis versehen, dass die Strecken beliebig aufgeteilt und variiert werden können. Wer mehr Zeit investiert, hat Gelegenheit, die ganze Schönheit des „Lieblichen Taubertals“ zu entdecken. Unter den Landschaftshöhepunkten werden besonders die Weinberge sowie romantische Plätze und schöne Flecken Natur mit Aussicht rund um Lauda-Königshofen genannt.

Dass ein Abstecher in Seitentäler und Dörfer im Taubertal lohnenswert ist, wird am Beispiel des Rundwegs LT 2 „Romantisches Wildbachtal“ verdeutlicht. Glanzpunkte sind für den Autoren die Hohen Steine auf der Höhe über Boxtal, denen er eine mystische Dimension zuschreibt . Eingegangen wird auch auf St. Wendel in Rauenberg und auf die älteste Lourdeskapelle Deutschlands am Boxtaler Pfarrhaus. „Die Beschreibung macht Lust, den ,Panoramaweg Taubertal’ und den LT 2 ,Romantisches Wildbachtal’ zu erleben“, Jochen Müssig zusammen.

Das Buch „Wandern im Ländle“ kann im Buchhandel unter der ISBN 978-3-7630-2824-5 werden. Kostenfreies Informationsmaterial zum Wanderrouten-Angebot im Taubertal gibt es beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ in Tauberbischofsheim unter Telefon: 09341/825806, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de oder unter www.liebliches-taubertal.de im Internet. tlt

