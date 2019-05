Warteliste für Interessenten

Main-Tauber-Kreis.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ bietet am Sonntag, 7. Juli, wieder eine Fahrt „Mit dem Bus zum Wein“ an. Diese ist nahezu ausverkauft, jedoch besteht die Möglichkeit, sich in eine Warteliste für frei werdende Plätze eintragen zu lassen. Die Fahrt beginnt um 9.30 Uhr in Külsheim, ein Zustieg ist auch um 10 Uhr in Wertheim möglich. Es werden der Winzerhof Oehm in Oberschüpf, der „Frankendom“ in Wölchingen, der Winzerhof Wille in Dittwar und der Weinkeller Friedrich in Dertingen besucht. Die Möglichkeit zur Eintragung in die Warteliste gibt unter Telefon 09341/82-5806, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de. tlt

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.05.2019