Warten auf den Märchenprinzen

Der anwesende Landrat Reinhard Frank fühlte sich leider überhaupt nicht angesprochen. Einzig der Bürgermeister von Ahorn, Elmar Haas, meldete die Ansprüche seiner Gemeinde an. Der Bürgermeister von Boxberg dagegen hatte es vorgezogen an dieser Veranstaltung nicht teilzunehmen. Wieder hat der Hauptnutznießer einer Wiederbelebung dieser Strecke „vergessen“ seine Ansprüche anzumelden. Seine letzte öffentliche Stellungnahme war der Verweis auf die seit Jahren im Haushalt bereitgestellten Mittel. Durch sein, an den Tag gelegtes, mangelndes Interesse ist man fast versucht zu glauben, er möchte die bereitgestellten Mittel am liebsten gar nicht ausgeben. Dazu passt auch die immer wieder, bei meinen umfangreichen Recherchen, zu hörende fehlende „dringliche Bedarfsmeldung“ seitens der Stadt Boxberg für eine Ertüchtigung der Haltestellen im Umpfertal.

Im schlimmsten Fall besteht hier eine heimliche Absprache mit der Landkreisverwaltung, die augenscheinlich andere Ziele verfolgt. Wie sonst soll man sich die offensichtliche Bevorzugung der Taubertalbahn erklären. Allein in der vergangenen Woche sind Fördermittel von 520 000 Euro aus dem unerschöpflichen Füllhorn des Landes über Tauber- und Mainregion geschüttet worden. Unter anderem mit der abenteuerlichen Begründung zur Förderung des Fremdenverkehrs. Somit wird das „vergessene Tal“ weiterhin im Dornröschenschlaf verharren und vergeblich auf den Märchenprinzen warten, der es wachgeküsst. Die vitalen Interessen der Umpferregion sind offensichtlich weniger als zweitrangig.

Unser Landrat Reinhard Frank hatte beim medialen Auftritt in Rosenberg zur Vorstellung des Positionspapiers offensichtlich auch wichtigere Termine. Wie sonst ließe sich sein Fehlen erklären. Es wurde die einmütige Vorgehensweise der beiden Landkreise bekräftigt. Wenige Tage danach fand ein Treffen im Verkehrsministerium statt, ohne die Vertreter des Main-Tauber-Kreis. Was soll man davon halten?

Abschließend vermisse ich im oben genannten ganzseitigen Pressebericht die Erwähnung der zahlreichen Wortmeldungen aus den Reihen der Zuhörer.

Mit keiner Silbe wurden diese erwähnt. Objektive Presse stelle ich mir anders vor.

