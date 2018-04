Was tun bei einem Unfall?

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Was ist zu tun, wenn der Arbeitskollege im Betrieb verunglückt, oder man unverhofft zu einem Verkehrsunfall kommt? Wäre man in der Lage die Erste-Hilfe-Maßnahmen anzuwenden? Nichts wäre für die meisten schlimmer als rat- und tatlos vor einem Verletzten zu stehen. Bedenkt man aber, dass die Erste-Hilfe-Leistung in vielen Fällen lebensrettend sein kann, so sollte es für einen jeden Verpflichtung sein, diese Kenntnisse zu erlernen. Erfahrene Ausbilder zeigen in einer umfassenden und praxisorientierten Schulung, wie zum Beispiel ein Notruf ausgelöst wird, der Rettungsgriff angewendet wird, die Durchführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung, das Anlegen von Verbänden, die Behandlung von Verbrennungen, Knochen- und Gelenks- verletzungen und vieles andere mehr. Der nächste Lehrgang findet statt am Samstag, 12. Mai, von 8.30 bis 16 Uhr im Lehrsaal der Freiwilligen Feuerwehr, Kanalstraße 12, Weikersheim. Weitere Schulungen sind am Dienstag, 15. Mai, 8.30 bis 16 Uhr im DRK-Schulungsraum, Rotkreuzstraße 30, Bad Mergentheim; am Samstag, 26. Mai, von 8.30 bis 16 Uhr im DRK-Schulungsraum, Rotkreuzstraße 30, Bad Mergentheim sowie am Samstag, 2. Juni, von 8.30 bis 16 Uhr im DRK-Schulungsraum, Rotkreuzstraße 31, Bad Mergentheim.

Information und Anmeldung beim DRK-Kreisverband Bad Mergentheim, Telefon 07931/48290-0, per E-Mail unter info@kv-bad-mergentheim.drk.de, oder online unter www.drk-bad-mergentheim.de. Der Ausbildungsnachweis gilt für alle Führerscheinklassen, für eine berufliche Ausbildung, für die Qualifikation zum betrieblichen Ersthelfer sowie den Erwerb des Lehramts. drk