Weinprobe und Zauberkunst

Main-Tauber-Kreis.Ein außergewöhnliches Erlebnis erwartet die Gäste am Samstag, 16. Februar, um 19.30 Uhr in der Vinothek des Klosters Bronnbach.

In Kooperation mit dem Freundeskreis Kloster Bronnbach präsentiert der Magier Gerd Reitmaier sein Programm „real an honest magic“. Bereits seit 15 Jahren bringt der Zauberkünstler sein Publikum zu Staunen und lädt zu einer Reise durch die Geschichte der Zauberei ein. Er begeisterte hierbei bereits ein erlesenes Publikum, darunter Dirk Nowitzki und Günter Beckstein. Einst führte ihn sogar der bekannte Magier David Copperfield persönlich in einige seiner Geheimnisse ein. Die Früchte dieser Kooperation werden an diesem Abend in Bronnbach zu bestaunen sein.

Begleitet wird das Bühnenprogramm durch eine Weinverkostung verschiedener regionaler Weine, vorgestellt von Weinreferentin Gudrun Weiske. Die Veranstaltung verspricht zauberhafte Unterhaltung in der stimmungsvollen Umgebung des ehemaligen Cellariums der Klosteranlage. lra

