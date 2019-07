Tauberrettersheim.Zum vierten Mal heißt es in Tauberrettersheim: Genießen der besonderen Atmosphäre in weißer Pracht.

An diesem Samstag, 20. Juli, findet auf der Tauberrettersheimer Tauberinsel die vierte Weiße Wein-Nacht statt. Der Wein-, Obst- und Gartenbauverein wird wieder ein traumhaftes Ambiente neben der plätschernden Tauber zaubern, auf der Tanzbühne kann bei romantischem Kerzenschein und heißen Rhythmen bis in die Nacht hinein getanzt werden.

Die weiße Wein-Nacht wird auch in diesem Jahr wieder ganz im Zeichen der Farbe weiß zelebriert: Der Verein wird die Tauberinsel komplett in weiß dekorieren. Für kulinarische Angebote ist gesorgt. Wer möchte, kann sich wieder sein eigenes Picknick mitbringen. Besonders romantisch wird es bei einbrechender Dunkelheit: Dann erstrahlen die zahlreichen weißen Lampions, illuminierten Bäume und die vielen Lichter auf der Tauber in besonderem Glanz. Auch die zahlreichen Kerzen rund um die Tanzbühne, an der Weinbar und auf den Tischen, die von weißen Hortensien umrahmt sind, erzeugen eine besondere Atmosphäre.

Für Stimmung auf der Tanzbühne sorgen flotte Sommerhits und aktuelle Partymusik für Jung und Alt. Die Tauberrettersheimer Weinprinzessin „Mareike I.“ wird mit einigen Weinhoheiten aus der Region das Fest bereichern.

Die Veranstalter freuen sich auf viele in weiß gekleidete Gäste aus Nah und Fern. Die Tauberrettersheimer Tauberinsel ist über die Mühlenstraße zu erreichen, die Gäste können ab der Tauberbrücke den weißen Luftballons folgen, die zum Fest führen. Ein kleiner Eintritt wird verlangt. Beginn: 19 Uhr. pm

